Kalkınma sözü verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, zor bir dönemden geçildiğini ancak alınan önlemler, sağlanan destekler ve Türkiye’nin katkıları ile bunların geride kalacağını belirterek, “Kıbrıs Türk ekonomisi yeni bir kalkınma sürecine girecek” dedi.

Başbakan Tatar, “Ulusal Birlik Partisi’ni diğer partilerden ayıran en temel özelliğin, UBP’nin halkla kaynaşarak halka hizmet vermeyi başlıca görev sayması olduğunu” kaydetti.

Verilen bilgiye göre, Tatar, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bir kısım vatandaşla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, hükümet çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı.

Başbakan Tatar, “Geçen hükümet döneminde, hükümet ortaklarının yanlışlıkları sonucu Türkiye ile ekonomik ilişkilerin nerdeyse koptuğunu, Kıbrıs Türk ekonomisi için çok önemli olan işbirliği protokolünün imzalanamadığını” söyleyerek, şöyle konuştu:

“Biz Türkiye’ye bir bütün olarak bakarız. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı, kardeşçe iyi ilişkiler içinde olmasının tarihi öneminin ve bize kazandırdıklarının bilinci içinde hareket ederiz...”

Başbakan Ersin Tatar, zor bir dönemden geçildiğini ancak alınan önlemler, sağlanan destekler ve Türkiye’nin katkıları ile bunların geride kalacağını ve Kıbrıs Türk ekonomisinin yeni bir kalkınma sürecine gireceğini vurguladı.

Başbakan Tatar, Ulusal Birlik Partisi’ni diğer partilerden ayıran en temel özelliğin UBP’nin halkla kaynaşarak, halka hizmet vermeyi başlıca görev sayması olduğunu kaydetti.

