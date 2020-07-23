Ataoğlu’nu telefonla arayan Özersay sordu: Yeni ortaklığa var mısınız?

UBP-HP koalisyonunun kısa sürede sona ereceği yönündeki beklentiler artarken, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu dün yaptığı bir açıklama ile yeni koalisyon olasılığını gündeme getirdi.

Ataoğlu, HP’nin eski Başkanı, Dışişleri bakanı Kudret Özersay’ın bir akşam kendisini arayarak, ‘Hükümet’in bozulması durumunda yeni bir oluşumda yer alıp almayacağını sorduğunu’ açıkladı.

Ataoğlu HP’nin eski Başkanı Kudret Özersay’ın bir akşam kendisini arayarak, ‘Hükümet’in bozulması durumunda yeni bir oluşumda yer alıp almayacağını sorduğunu’ açıkladı.

Ataoğlu, bu soruya ‘Hükümet bozulursa konuşuruz’ yanıtı verdiğini de ifade etti.

Ataoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Geçtiğimiz Pazartesi günü Lord Palace’da Lionsların devir teslim töreni vardı. O devir teslim töreninde idim. Benim telefonum çaldı, baktım gördüm ki Kudret Özersay. Kudret beye cevap verdim. Kudret beyin bana sorduğu soru; hükümet bozulur ise bir seçim hükümeti konuşabilir miyiz? Bu konu ile ilgili soruya benim yanıtım “konuşuruz” dedim. Akabinde sorduğu ikinci bir soru “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili kafanızda herhangi bir şey netleşti mi?” Ben de “Yani bizim de sizin olduğu gibi parti MYK’mız ve Parti Meclisi’miz var. Bunların içerisinde bu konuyu tartıştıktan sonra biz ne yapacağımızı açıklayacağız. Henüz daha bunları konuşmuş değiliz” dedim.

Başbakan çok şaşırdı

Ataoğlu, Kudret Özersay’la yaptığı telefon görüşmesinden Başbakan Ersin Tatar’ın da haberdar olduğunu açıkladı.

Ataoğlu, “UBP Genel Başkanı, Sağlık Bakanı ve ben aynı etkinlikteydik. Benim telefonum ortada idi ve kimin aradığı zaten görünüyordu. Konuştuktan sonra sordular ve ‘arayan Kudret beydi’ dedim. Başbakan çok şaşırdı” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 10:08