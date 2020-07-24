Güney'e 2 milyar, Kuzey'e 2 milyon

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplum örgütlerini (STÖ) destelemek amacıyla 2 Milyon Euro bütçeli teklif çağrısı açtı.

Avrupa Komisyonu, Siyasi İşler - Basın Müşaviri Kezban Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, “Yedinci Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında” hibe programının, sivil toplum örgütlerinin anlamlı sosyo-ekonomik değişimler gerçekleştirmelerini amaçladığını kaydetti.

Akansoy, bu doğrultuda; STÖ'lerin politika ve karar alma süreçlerine ve uygulamalarına katılımlarının sağlanması, hem yerel hem de AB düzeyinde değişimi etkilemeleri, Kıbrıs’ta toplumlar arası diyaloğun ve sektörel bazda iş birliklerinin ve ortaklıkların geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçladığını da belirtti.

Teklif çağrısı kısıtlı olacağından, başvuru sahiplerinin başlangıçta sadece kavram belgelerini sunmaları gerekeceğine dikkat çeken Akansoy, teklifler (Kavram Belgeleri) için son başvuru tarihinin 16 Ekim 2020, Brüksel saati ile 15.00, Kıbrıs saati ile 16.00 olduğunu kaydetti.

Başvuru sahiplerine yönelik rehber ve başvuru paketine “169185” referans numarasıyla , https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=169185 adresinden ulaşılabileceğine işaret eden Akansoy, bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin ağustos ayından itibaren başlayacağını ve eylül ayını da kapsayacak şekilde devam edeceğini belirtti.

Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için:

reform-cyprus-settlement-support-cs-vıı@ec.europa.eu adresinden iletişime geçilebilir

