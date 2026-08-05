Filmlere konu olur

Doğancı'da birlikte yaşadığı, kendisinden 30 yaş büyük nişanlısını darp ettiği ve korkudan 4 metre yükseklikteki pencereden atlamasına ve ağır yaralanmasına yol açtığı iddia edilen 18 yaşındaki Ö.M., Lefke’de mahkemeye çıkarıldı. Bel kemiği kırılan ve beyin kanaması geçiren 48 yaşındaki kadının tedavisi sürerken, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Ek tutukluluk duruşmasında olguları aktaran polis memuru, olayın 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.30 sıralarında Doğancı'da meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının birlikte yaşadığı nişanlısı C.F.ile çocuğunu yanına alma meselesi nedeniyle tartıştığını ifade etti. Polis memuru; tartışmanın büyümesi üzerine zanlının C.F.’nin başına elleriyle vurup ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, saldırıdan korunmak isteyen kadının kendisini yatak odasına kilitlediğini, ancak zanlının kapıyı zorlamaya başlaması üzerine içeri girmesinden korkarak yaklaşık 4 metre yükseklikteki pencere camından atladığını anlattı.

Polis, kadının düşme sonucu bel kemiğinin kırıldığını ve beyin kanaması geçirdiğini, vahim bedensel zarara uğradığını belirtti. Yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk alındığını belirtti. Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, müştekinin ortopedi servisinde tedavi altında bulunduğunu ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

