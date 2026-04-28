Gelirler azaldı

Maliye Bakanı Özdemir Berova geçmiş yıldan kalan devlet borcunun 14,7 milyar TL olduğunu, bugün itibarıyla borç stokunun 22 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin “Borçlanma nereye kadar sürecek?” sorusuna yanıt veren Berova “Ne kadar ve nereye kadar gerekirse oraya kadar sürecek” dedi.

Devletin mart ayı gelirlerinde belirgin bir düşüşün yaşandığını belirten Berova, bu yıl için 25,5 milyar TL net borca karşılık gelebilecek bir bütçe ortaya koyduklarını anlattı.

Bu arada emekli maliyeci Mustafa Baturalp, 2022 yılında 12 milyar 700 milyon lira olan KKTC bütçesinin 2026’da 191 milyar 131 milyona, personel giderlerinin ise 4 yılda 4 milyardan 50 milyara yükseldiğini belirterek, yüzde bin 141 oranında büyüme olduğuna dikkat çekti.

İncirli: Borçlanma nereye kadar sürecek?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 12.30 sıralarında Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, borçlanma meselesine Maliye Bakanı’nın açıklık getirmesini de isteyerek, “Bu borçlanma nereye kadar sürecek?” diye sordu. Hükümetin borcu borçla ödediğini kaydeden İncirli, bunun da nereye kadar süreceğini de sordu. “Nasıl memleketi bu hale getirdiniz?” diyen İncirli, Maliye Bakanı'ndan borç ödeme planını anlatmasını istedi. Hükümetin seçim tarihi vermekten kaçındığını da söyleyen İncirli, seçimin Haziran’dan sonra olması halinde 2027 bütçesinde sıkıntılar çıkacağı uyarısında bulundu. İncirli, seçim tarihinin bir an önce gündeme gelmesini talep etti. Seçim yatırımlarının adaletsizliği daha kötüye götürdüğü uyarısında bulunan İncirli, “İnsanların adalet duygusunu daha fazla yaralamayın.” dedi.

Berova: Nereye kadar gerekirse oraya kadar sürecek

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, İncirli’nin borçlanma ile ilgili eleştirilerini yanıtlamak üzere söz aldı. İncirli’nin “Borçlanma nereye kadar sürecek?” sorusuna işaret eden Berova, “Ne kadar ve nereye kadar gerekirse oraya kadar sürecek.” diye yanıt verdi. Berova, tek borçlanan devletin KKTC olmadığını da vurguladı. Sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemine değinen Berova, geçmiş yıldan olan borcun 14,7 milyar TL olduğunu aktardı. Berova, 25,5 milyar TL net borca karşılık gelebilecek bir bütçe ortaya koyduklarını anlattı. Kısa vadeli bir borçlanma stratejileri olduğunu belirten Berova, mart ayı gelirlerinde belirgin bir düşüş yaşandığını da ifade etti. Bütçe öngörüsü yaparken bir önceki yılın enflasyon rakamların dikkate aldıklarını belirten Berova, gider azaltıcı ve gelir artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Berova, bu önlemlerden birinin de hayat pahalılığı ile ilgili komiteye geri gönderilen tasarılar olduğunu kaydetti. Mayıs ayının tahsilat açısından sıkıntılı bir ay olacağını ve bu nedenle birtakım önlemler aldıklarını aktaran Berova, alınan önlemlere değindi. Berova, 22 milyar TL’ye ulaşmış bir borç stoku olduğu bilgisini de verdi. Banka ve sigorta işlem vergisinin kapsamının genişletilmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını belirten Berova, bundan da 3 milyar TL’lik bir vergiye ulaşmayı hedeflediklerini ve detayları paylaşacaklarını söyledi. Berova, tatil evlerine ilişkin yasanın geçtiğini ve buradan da gelir beklediklerini belirtti. Gelir artırıcı önlemlerle 10-15 milyar TL’lik bir alan söz konusu olduğunu belirten Berova, çalışmalarını, plan ve programlarını yaptıklarını söyledi.

İncirli: Memleket daha kırılgan bir hale sokuluyor

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Berova’nın “Her devlet borçlanır” lafına tepki göstererek, borçlanmadan borçlanmaya fark olduğunu vurguladı. Ortaya konan mali yapının hayatta kalamayacak durumda olduğunu söyleyen İncirli, borçların kalem kalem, vadeleri ve ödeme planlarıyla birlikte açıklanmasını istedi. Borçlanarak herhangi bir yatırım veya büyüme de ortaya konmadığını vurgulayan İncirli, borçlanarak memleketin daha kırılgan bir hale sokulduğunu belirtti. Hükümetin “beceriksizliğini halktan çıkardığını” savunan İncirli, hükümetin memleketi kurtarma kabiliyetinin olmadığını söyledi.

Baturalp: Personel giderleri yükseldi

Bu arada emekli maliyeci Mustafa Baturalp, 2022 yılında 12 milyar 700 milyon lira olan KKTC bütçesinin 2026’da 191 milyar 131 milyona, personel giderlerinin ise 4 yılda 4 milyardan 50 milyara yükseldiğini belirterek, yüzde bin 141 oranında büyüme olduğuna dikkat çekti.



Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026, 10:06