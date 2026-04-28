Kilise karıştı

Sen Sinod Meclisi’nin geçen yılki kararıyla görevinden azledilen Baf eski Metropoliti Tihikos ile Baf Kilisesi papazı arasında ayin sırasında kavga çıktı, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Alithia gazetesine göre; Baf Kilisesi’nde çıkan kavganın muhatapları polise başvurarak birbirlerini suçladı. Olayın, Baf Kilisesi’ndeki ayin sırasında, Baf eski Metropoliti Tihikos’un ayine katılma girişiminde bulunmasıyla yaşandığını yazan gazete, kilise papazının ayini durdurarak görevinden azledilmesi nedeniyle Tihikos’un ayine katılamayacağını söylediğini, bunun üzerine de papaz ve Tihikos arasında sözlü tartışma yaşandığını belirtti.

Gazete, ayinde yer alan bazı tanıkların “Tihikos’un kiliseye sakin bir şekilde girdiğini ancak papazın saldırısına uğradığı” şeklinde açıklamalarda bulunduğuna da dikkat çekti.

Tihikos’un avukatı, eski Baf Metropolitinin kiliseye, ayini yönetmek için değil katılmak ve dua etmek gittiğini açıklarken, ayrıca müvekkilinin, uzaklaştırılmak istenirken kolundan çekildiğini de öne sürdü.

Fileleftheros gazetesi de, eski Baf Metropoliti ile kilise papazının, ayrı ayrı polise giderek olayla ilgili suç duyurunda bulunduklarını yazdı.

Başpiskoposluk itidal çağrısında bulundu

Öte yandan, konuyla ilgili Başpiskoposluk’tan itidal ve birlik çağrısı gecikmedi. Başpiskoposluk basın sözcüsü Christakis Efstathiou olayın endişe yarattığını belirterek, bu tür eylemlerin kilisenin rolüyle bağdaşmadığını vurguladı. Kilisenin "barış ve manevi huzur alanı" olarak kalması gerektiğini söyleyen Efstathiou, ilgili kişileri ve kamuoyunu gerginliğin tırmanmasından kaçınmaya çağırdı.