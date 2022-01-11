Gerekli ödeme yapıldı

Yetkili firmanın merkezi ısıtma sistemi için dökme gaz vermemesi üzerine Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde sorunlar yaşandı.Elde edilen bilgilere göre; ödemelerde yaşanan aksama nedeniyle yetkili firma Cumartesi günü, Pazar ve dün akşama kadar hastaneye dökme gaz vermedi. Dökme gaz verilmemesi nedeniyle merkezi ısıtma sistemi çalıştırılamadı. Doktor, hemşire ve hastalar iki gün boyunca soğuk bir ortamda kaldı. Isıtma sisteminin çalışmamasından dolayı sıcak su akışı da aksarken, yaşanan sorun dün akşam itibariyle çözüldü. Yapılan görüşmelerin ardından yetkili firmanın dökme gaz tedarikini sağlamasıyla dün akşam ısıtma sorununun ortadan kalktığı bilgisi elde edildi.