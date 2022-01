En büyük sorun sağlık

Cemre Akar

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Gazimağusa milletvekili adayı Zeynep Dönmez, gençlik hayallerini gerçekleştirmek için siyasete girdiğini söyledi.

Ülkenin ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Dönmez, sorunların başında sağlığın geldiğini vurguladı.

Soru: Önce kendinizden bahseder misiniz?. Aile ve iş durumunuz? Eğitim ve iş alanında neler yaptınız?

Yanıt: Ben 1985 yılında Gazi Mağusa'da doğdum.

Aslında benim hikayemde sizlerin bir çoğunun hikayesi gibi, Merhum Annemle, Babam Anadolu'nun kadim topraklarından Sivas ve Mersin'den bu güzel Ada'ya gelmiş bu güzel topraklara değer ve emek akıtmış ve bizim için bir gelecek kurmuşlar…

Devam edecek olursam; ilk ve orta öğrenimimi Gazi Mağusa'da, Üniversite öğrenimimi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Bilgisayar Destekli Teknik Çizim bölümünde tamamladım. Şuan Gazi Mağusa Belediyesi’nde görev yapmaktayım.

Zeynep Dönmez; ülkesini, vatanını, bayrağını seven Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmadan bu uğurda mücadelesini devam ettiren genç bir Türk kadınıdır. Ve aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu maddi, manevi, sosyo ekonomik sıkıntılar ve bu çöküş döneminde olan bitene isyan eden bir şeyleri değiştirmek gerektiğini düşünen bunun için de elini taşın altına koyan. Her koşulda ülkesine ve topluma hizmet etmeye çalışan genç, idealist ve bu uğurda mücadele vermekten korkmayan yeniliklere açık, cesaretli biriyim.



Soru: KKTC'nin bugünkü ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: Öncelikle ülkemizde kamu, kurum kuruluşların da borçsuz olan neredeyse hiçbir kurum, kuruluş kalmamış durumda. Güncel olaylardan da takip ettiğimiz gibi Sosyal sigortalar emeklilik maaşlarını ödeyemiyor, Devlet normal maaşları öderken her ayın sonunda kıvranıyor, borçlandıkça borçlanıyor. Bu borçları nasıl ödeyeceği belli değil. Özel sektöre baktığımızda ise can çekişiyor onlar da borçlu. Pandemi zaten kötü olan ekonomiyi daha da köyü bir hale getirdi. Sağlık mı, ekonomi mi derken ikisinin de sonunda kötü durumdayız. Ve bu tablo içine dövizi de koyacak olursam dövizin yükselmesi yerinde durmadan dalgalanması insanları sıkıntıya sokuyor burada bir dengesizlik hakim. Rum kesiminden gelen bir döviz alış verişi vardı bunun da önüne blokaj koymaya çalıştı siyaset yapanlar.Yani özetleyecek olursam berbat bir durumdayız benim görüşüm bu borçların büyük miktarlara ulaşması toplumun geleceğini tehdit ediyor. Ülkemizi yoksullaşmaya götürüyor, biz gençlerimizi işe, yurt dışına zorunlu göçe mecbur bırakıyorlar. Ve ortada doğru dürüst bir çözüm planı sunan kimse yok. Baştakiler mevki, makam peşine düşmüş durumda. Zaman bireysel menfaatleri değil toplumu düşünme zamanıdır. Toplum çare bekliyor. Son olarak geçen sene ekmek, süt tüp ve diğer temel gıdaların fiyatlarıyla bu sene olan fiyatları göz önünde bulunduracak olursam gecen sene 7 TL olan süt bu sene 15 TL; tüp 75 TL iken 185 TL kısacası her şeye %70 %100 oranında zam yapılmıştır. Bende diyorum ki ülkemiz için birlik olma zamanıdır, herkes elini taşın altına koyma zamanıdır. O yüzden "Tüketen değil üreten bir toplum olmamız gerekiyor".

Gençler geleceğe umutlu bakmalı

Soru: Siyasete neden girdiniz? Hedefleriniz nelerdir?

Yanıt: Aslında kafamda sorunun cevabı çok net "Gençlik hayallerimi gerçekleştirmek için". Siyasete girme sebeplerimin en başında sessizlerin sesi olmak, anlatılamayanları anlatmak, söylenemeyenleri söylemek ve yapılamayanları yapmak için TKP partisinden siyasete girdim.

Malumlarınız olduğu üzere KKTC güzel Adamız Akdeniz’in incisidir. Maalesef şuan içinde bulunduğumuz dönem milletin devlete kırgın olduğu ve burada yaşayan insanların ilerisi için umudunun kaydolduğu bir zaman dilimindeyiz. Ben öncelikle gençlerimizin ileriye dönük daha olumlu umutlu bakması için çalışacağım. Adamızın huzur, barış ve sağlık içinde adaletli bir yaşam sürdürülebilmesi için imkânların oluşturulması yönünde çalışmalar yapacağım. Ve bu bozuk düzeni düzeltmek ve sesimizi daha fazla kitlelere ulaştırmak için bende varım dedim.

Soru: KKTC’nin en önemli 5 sorunu nedir?

Yanıt: Günümüzde son zamanlarda yaşanan en büyük sorunlardan birisi ülkemizin ve dünya ülkelerinin de en kötü şekilde etkilendiği (sağlık) Covid-19 pandemi sürecidir ve bununla birlikte eğitim, ekonomik çöküş buna bağlı olarak işsizlik, adli suçların çoğalması ve bunlara bağlı birçok sorun. Bu konuların masaya yatırılıp çözümler üretilmesi gerekmektedir, en doğru ve hızlı bir şekilde üretim planları ve düzeltme politikaları yapılması gerekmektedir. Ben ülkemizin en iyi şekilde kalkınması, plansız yapılaşmanın, haksız kazançların olmadığı, tüketimden çevre dostu üretime geçiş yapacağımız, eğitimin bir ticari faaliyet olmadığı gerçek bir eğitim verileceği, üretim faaliyetlerinin arttırılarak yurt içi ve yurt dışındaki iş adamlarının yatırım yapmalarını sağlayacak projelerin çoğaltılması için çalışmalar yaparak tarım ve hayvancılığa özen gösteren bir ekonomi politikası ve bunun yanında daha fazla iş imkanları oluşturarak vergi reformunu en iyi şekilde gerçekleştirebilmek. Bana fırsat verilirse; bunların ne kadarını yapabileceğim tartışma konusu olabilir ama bu güzel adamız için birçok yapmak istediğim hedefler ve hayallerimi gerçekleştirmek için elimden gelen tüm çaba ve özveriyi göstereceğimden eminim ve tabi ki bunda en büyük destekçim sevenlerim ve halkımız olacaktır.

