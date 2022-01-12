İşveren ‘Ret’ dedi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren tarafının itirazları üzerine yaptığı toplantıda, aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti, işveren tarafının ret oylarıyla, oy çokluğuyla onayladı.

Böylece brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL’lik asgari ücret kesinleşti. Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Komisyonun ilgili yasa maddeleri çerçevesinde 22 Aralık 2021’de yeni asgari ücreti belirlediğini anımsattı.

Belirlenen asgari ücrete itirazlar olduğunu anımsatan Yaylalı, bunun üzerine Komisyon’un yapılan itirazları görüşmek üzere dün toplandığını kaydetti.



Gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 3 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 2 üyenin katıldığını dile getiren Yaylalı, toplantıda tarafların asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüştüğünü belirtti.Yaylalı, tarafların görüşlerini sunmasının ardından brüt 7 bin TL olarak tespit edilen asgari ücret oylamaya sunulduğunu dile getirdi.Yaylalı, bu rakama devlet tarafı 3, işçi tarafı 5 evet oyu verirken işveren tarafının 2 hayır oyu kullandığını belirterek oylama sonucunda asgari ücretin 1 Ocak’tan itibaren brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL olarak oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı.İşveren tarafı adına konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Alp Cengiz Alp ise işletmelerin ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Bir rakamda keşke anlaşabilseydik” dedi.