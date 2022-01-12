Toplumcu Kurtuluş Partisi – Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yağmur gibi yağan zamlar devam ederken öteki partiler gibi bol harcamalı şölenlerle aday tanıtımı yapmayı uygun bulmadıklarını söyledi.

Çakıcı, “Biz bugün buradan Kıbrıs Türk halkına sesleniyoruz. Aday tanıtımımızı sade bir şekilde yapıyoruz. Bizim formatımız diğer partilerin formatından farklıdır. Bunun sebebi vardır. O sebep Kıbrıs Türk halkına duyduğumuz saygıdır. Bugün insanlar, “Mazota, benzine, ekmeğe, tüp gaza zam yapıldı, satın alamıyoruz, geçinemiyoruz” derken biz amigo şöleni yapamazdık. Bize yakışmazdı. Biz başkaları gibi değiliz. Bugün biz atkı da takmadık. Çünkü bütün renkleri kucaklıyoruz” dedi.

Program Genç Tv'nin yanı sıra TV 2020, Kıbrıs TV, Ada TV, Sim TV'den de canlı olarak yayımlandı.

Tanıtım etkinliğinde 50 milletvekili adayının özgeçmişleri okunarak tanıtıldıktan sonra, Genel Başkan Çakıcı, “25 Adımda Kurtuluş Manifestosu"nu detaylı olarak anlattı.



Konuşmasını seçmenlere seslenerek tamamlayan Çakıcı, "Ben ve aday arkadaşlarım özü sözü bir dürüst insanlarız. Halkımıza, 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu'nu eksiksiz uygulayacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Lapta Ocak Örgüt lokalinin açılışı yapıldı

Öte yandan TKP Lapta Örgüt Lokali’nin açılışı 9 Ocak Pazar günü gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre Parti Genel Başkanı Mehmet Çakıcı açılışta yaptığı konuşmada, partisinin hedefinin emekçi insanların yanında durarak politikalar üretme olduğunu ifade etti.

Son yıllarda insanları rahatlatan ve refah düzeylerini artıran herhangi bir icraat yapılmadığını savunan Çakıcı, “Tam tersine bu dönemde insanlar ezildi ve hiçe sayıldı” dedi.