‘Önemli olan vefa’

Filiz SEYİS

Doruk Vakfı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü nedeniyle düzenlediği “Liderlerimiz” isimli fotoğraf sergisini açan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesi anlamlı bir sergi düzenledikleri için vakfa teşekkür ederek, “Önemli olan vefadır” dedi.

Doruk Vakfı’nın hazırladığı Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü nedeniyle “Liderlerimiz” isimli fotoğraf sergisi dün açıldı. Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç ile vakıf üyeleri katıldı.



Merhum liderler ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan açılış töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç’un konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından açılan sergi, 16 Ocak Pazar günü hariç olmak üzere 17 Ocak Pazartesi de dahil öğleden sonra 14.00 ile 18.00 arasında ziyarete açık olacak.Sergi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doruk Vakfı’na “Liderlerimiz” isimli sergiyi düzenledikleri için teşekkür ederek sözlerine başladı. “Önemli olan vefadır” diyen Tatar, Dr. Fazıl Küçük ile Denktaş’ın Kıbrıslı Türklerin verdiği bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Tatar, bu mücadelenin sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirterek, “Türkiye’nin de desteği ile KKTC’yi yaşatmak en büyük arzumuz ve de hakkımızdır” dedi.Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç ise konuşmasında, vakfın faaliyetlerinden bahsederek, Covid-19 nedeniyle etkinliklerini sınırlı sayıda kişinin katılımı ile yapmalarına rağmen çok sayıda insana ulaşmayı başardıklarını kaydetti.