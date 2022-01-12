‘Önemli olan vefa’

Filiz SEYİS
Doruk Vakfı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü nedeniyle düzenlediği “Liderlerimiz” isimli fotoğraf sergisini açan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesi anlamlı bir sergi düzenledikleri için vakfa teşekkür ederek, “Önemli olan vefadır” dedi.
Doruk Vakfı’nın hazırladığı Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü nedeniyle “Liderlerimiz” isimli fotoğraf sergisi dün açıldı. Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç ile vakıf üyeleri katıldı.
Sergi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doruk Vakfı’na “Liderlerimiz” isimli sergiyi düzenledikleri için teşekkür ederek sözlerine başladı. “Önemli olan vefadır” diyen Tatar, Dr. Fazıl Küçük ile Denktaş’ın Kıbrıslı Türklerin verdiği bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, bu mücadelenin sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirterek, “Türkiye’nin de desteği ile KKTC’yi yaşatmak en büyük arzumuz ve de hakkımızdır” dedi.
Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç ise konuşmasında, vakfın faaliyetlerinden bahsederek, Covid-19 nedeniyle etkinliklerini sınırlı sayıda kişinin katılımı ile yapmalarına rağmen çok sayıda insana ulaşmayı başardıklarını kaydetti.