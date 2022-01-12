Ekonomiye farklı bakış

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında, tanınmamışlığın verdiği avantajları kullanarak katma değer yaratıcı yeni ekonomik alanları ülkeye kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Hükümette olduğu dönemlerde UBP’nin başarı sergilediğini ifade eden Savaşan, bunun devamı için UBP’nin güçlü bir şekilde iktidar olması gerektiğini söyledi.

Siyasi istikrarsızlıktan, pandemiden ve dövizin dalgalanmasından çok yara alındığını belirten UBP milletvekili adayı Ahmet Savaşan, “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacağız. Bu seçim istikrarın sağlanması adına belirleyici bir seçim olacak. Halkımız UBP’ye tek başına iktidar şansı verirse kendi kendine yetebilen bir yapı kurmak için gereken adımları cesaretle atacağız. Küçük partilerle yapılan koalisyon hükümetleri ile ite kaka birkaç yıl giden hükümetler ile istikrarın sağlaması mümkün değildir. Ben halkımıza güveniyorum. Gözlemlerimiz de anketler de halkımız istikrardan yana oy kullanacağını ve UBP’yi tercih edeceğini gösteriyor” dedi.

“Akıllı tarım ve bilişim sektörlerini güçlendireceğiz”



Bir yandan turizm ve yükseköğretim gelirlerini çoğaltmak için çalışırken, diğer bir yandan da konut, akıllı tarım ve bilişim sektörlerinin güçlenmesi için gereken adımları atacaklarını ifade eden Savaşan, yeni dönemde gümrük uygulamaları başta olmak üzere, tanınmamışlığın verdiği avantajları da kullanarak katma değer yaratıcı yeni ekonomik alanları ülkeye kazandırmak için çalışacaklarını da söyledi.Savaşan, “Siyasetin ve siyasetçinin yeni dönemdeki öncelikli görevi ekonomik istikrarı sağlamaktır. Bizler de istikrarın sağlanması için çalışacak ekibin parçası olabilmek amacıyla milletvekilliğine aday olduk. Partimiz, UBP bu hedefe ulaşabilmek için gereken bilgi ve beceriye ve yetişmiş insan gücüne sahiptir” şeklinde konuştu.KKTC’deki bütün büyük projelerin ve kazanımlarının altında UBP’nin imzası bulunduğunu ifade eden Savaşan, Faiz Sucuoğlu’nun Genel Başkan seçilmesiyle birlikte UBP’nin öz değerlendirmesini yaptığını ve eksikleri ile yanlışlarından dersler çıkarttığını söyledi.