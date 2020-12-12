‘Gizli ittifak’ suçlaması

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Balıkesir köyü yakınlarında polis tarafından tespit edilen ve kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a gidecekleri belirtilen 13 yabancı uyruklu zanlı ile onlara yardımcı olduğu ileri sürülen Akıncılar Köyü Muhtarı Mustafa Eğmez dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlılar hakkında

4 gün tutukluluk emri verdi.

Mahkemede şahadet veren polis, 7 Aralık 2020 tarihinde Balıkesir köyünde devriye gezen ekiplerin bir alışveriş merkezinin yol girişinde ZPN 379 plakalı kiralık araçtan şüphelendiklerini söyledi. Polis, aracın yanına giden ekiplerin Pakistan uyruklu Nouman Sabır, Asghar Ali ve Raja Muhammad Adnan Sharif’i tespit ettiğini açıkladı. Polis, kiralık aracın biraz ilerisinde bulunan konteynerde arama yapıldığını, Pakistan uyruklu Dilawar Hussain, Abu Sufyan, Gine uyruklu Bangaly Malagbe Conde, Fode Mouke Camara, Kamerun uyruklu Joseph Junior Youth Youth, Marthe Nathalie NGO Bakai, Philomene Ogandoa, Liliane Pelagie Kapawouo Ngoungo, Kongo uyruklu Hermence Mayundu Lukeba ve Nijerya uyruklu Chukwudi Solomon Odoh’yu bavullarıyla beklerken tespit ettiklerini açıkladı.

Eğmez polise kendi teslim oldu

Polis, meseleyle ilgili olarak yapılan soruşturmada adı edilenlerin ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak içinde oldukları tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak Nouman Sabır, Dilawar Hussain ve Abu Sufyan’ın gönüllü ifade verdiğini belirterek ZPN 379 plakalı araç emare olarak alınmış olup adı edilenler derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıları Güney Kıbrıs’a geçireceği iddia edilen zanlı Mustafa Eğmez’in polise teslim olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılardan bazıları ailelerine ulaşmak istediklerini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.