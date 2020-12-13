İskele’de çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşe yoğun katılım oldu

İskele’de dün 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı dolayısı ile farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin düzenlediği, İskele Belediyesi’nin de lojistik destek verdiği yürüyüşe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu eşi İzlem Sadıkoğlu ile katılırken, Meclis Üyesi Hanife Demir ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Gönüllüleri ile çok sayıda duyarlı vatandaş da destek verdi. Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yürüyüşe destek verenlere belge takdim etti. Maske kullanımına dikkat edilen yürüyüşün noktalandığı Babutsa Büfe önünde ise İskele Belediyesi tarafından hurma ikram edildi.

Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve İskele Gönüllüleri ile her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

Raziye Kocaismail ise yürüyüşe katılarak farkındalık yaratılmasına vesile olan herkese teşekkür etti. Katılımcılara ayrıca belge de veren Kocaismail, İskele Belediyesi’ne, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da ayrıca teşekkür etti.