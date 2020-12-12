Güney Kıbrıs’ta toplamda 72 ölüm 

Güney Kıbrıs’ta Aralık ayının ilk 10 gününde 23 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta toplamda 72 ölüm 

   Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Aralık ayının ilk on gün içerisindeki rakamların 23 kişinin ölmesiyle birlikte korkutucu olduğunu yazdı.

   Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak Covid-19 tedavisi görenlerden 20’sinin durumunun kritik olduğunu yazan gazete; 13’ünün yoğun bakım ünitelerinde, 7’sinin ise ileri bakım ünitelerinde bulunduğunu belirtti.
   Toplam ölü sayısının 47’si erkek, 25’i kadın olmak üzere 72’ye yükseldiğini yazan Alithia gazetesi, ölenlerin yaş ortalamasının 77 olduğunu belirtti.
   Hastanelerde tedavi gören toplam Covid-19 vakasının 106, bunlardan 20’sinin durumunun ise kritik olduğunu belirten gazete, 20 kritik vakadan, 10’unun entübe olduğunu yazdı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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