Bu tutum doğru değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı ile Manisa Akhisar Çevre Yolu açılışında konuştu. Erdoğan, konuşmasında koronavirüs salgınına rağmen yatırımlara ara vermediklerini belirterek, vaka sayılarındaki iyileşmeyle birlikte "sınırlamaları peyderpey kaldıracağız" dedi. Erdoğan, "Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık." ifadelerini kullandı. Esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlemenin açıklanacağını duyurdu. AB ile ilişkilere değinen Erdoğan, "Her zaman diyalogdan yana olduk. AB'nin tutumunu doğru bulmuyoruz. Türkiye - AB ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır" şeklinde konuştu.

Erdoğan konu hakkında şunları ifade etti: AB ile olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla çözüm bulma yolunda yoğun çaba sarfetmemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru bulmuyoruz. Köklü Türkiye - AB ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır. Haklı davasında Türkiye'yi cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz.