300 ses kaydı var

Uyuşturucu suçundan yargılanan ve duruşmalar için belirli günlerde Lefkoşa’da mahkemeye getirilen tutuklulara bonzai ve hap temin etmeye çalışırken yakalanan Fuat Demirtaş ile suç ortağı Tuğba Tiken ardından zanlılar Gözde Akanel ile Uğur Özbayır dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, 3 Aralık’ta Narkotik tarafından gelen bilgide Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu odaya uyuşturucu atılacağı bilgisinin alındığını söyledi. Polis, zanlı Fuat Demirtaş’ın 12 gram ağırlığında sentetik cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 13 tam 3 kesik uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve bir miktar uyuşturucu içerdiğine inanılan toz maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında cezaevindeki şahısla zanlı Fuat Demirtaş’ın zanlı Tuğba Tiken’in cep telefonu aracılığı ile görüşüldüğünü ve cezaevinde görüşülen telefondan 300 ses kaydı alındığını ve bir kısmının incelendiğini söyledi.

Soruşturmanın ucu Mağusa’ya uzandı

Polis, geniş çaplı soruşturma neticesinde, zanlılar Gözde Akanel ile Uğur Özbayır’ın Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Gözde Akanel’in cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan Alpay Akanel’in yönlendirmesiyle zanlı Uğur Özbayır ile irtibat kurup, uyuşturucuyu zanlı Fuat Demirtaş’a verilmesini sağladığının tespit ettiklerini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analiz raporlarının beklendiğini ve zanlıların cep telefonlarının ve telefondaki ses kayıtlarının inceleneceğini belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.