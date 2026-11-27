Girne açıklarında 30 Ağustos tarihinde meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada dört gün süreyle devam eden teminat duruşması dün gece tamamlandı. Dokuz zanlı hakkındaki kararın bugün saat 15.00’te açıklanması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şirket direktörü, geminin birinci kaptanı, ikinci kaptanı, birinci ve ikinci makinist ile 4 mürettebat ‘adam öldürme’ suçlamasıyla yargılanıyor. Kaza Mahkemesi’nin bugün açıklayacağı kararı, kayıp yakınları heyecanla bekliyor.

Bilirkişi raporu mahkemede tartışıldı

Duruşmada savunma avukatı Bahar Ersözer tarafından şirket direktörü A.Ö. için gösterilen yedinci ve son kefil L.M.B. dinlendi. L.M.B., maaşını ve Lefkoşa ile Çatalköy’de bulunan iki taşınmazının koçanını kefalet olarak mahkemeye sundu.

Daha sonra deniz taşımacılığı alanında 16 yıldır bilirkişilik yaptığını belirten Ahmet Nüvit Turan tanık olarak dinlendi.

A.N.T., Filo Jet tarafından talep edilen iki rapor hazırladığını, raporların geminin su geçirmez kapıları ve baş kısmındaki çıtanın tamiriyle ilgili olduğunu söyledi.

Su geçirmez kapıların kapatılmasının ikinci kaptanın görevi olduğunu belirten bilirkişi, geminin baş kısmındaki çıtanın tamirinin kozmetik ve aksesuar niteliğinde olduğunu, bu tür işlemlerin gemi çalışanları tarafından yapılabileceğini ve Limanlar Dairesi ya da Class kuruluşuna bildirilmesinin zorunlu olmadığını ileri sürdü.

Filo Jetin fiberglas gövde yapısına sahip katamaran tipi bir yolcu gemisi olduğunu belirten A.N.T., söz konusu parçanın suya dayanıklı yapıştırıcıyla sabitlenebileceğini ve parça olmadan geminin okyanusu dahi aşabileceğini iddia etti.

Savcı Doğa Tokay ise bilirkişinin sunduğu raporun ekindeki bilgilerin Filo Jet tarafından sağlandığını belirtti. Tokay, söz konusu parçanın su hattında bulunduğuna dikkat çekerek tamiratın kozmetik olarak değerlendirilemeyeceğini ve Class kuruluşuna bildirilmesi gerektiğini savundu.

Savcı Tokay ayrıca bilirkişinin geminin hasar stabilite kitapçığını incelemediğini, değerlendirmelerini kendisine sağlanan bilgiler üzerinden yaptığını ve mürettebatın görev dağılımına ilişkin ifadelerinin de tartışmalı olduğunu belirtti.

İkinci kaptan suçlamaları reddetti

Duruşmada daha sonra geminin ikinci kaptanı M.N.S. dinlendi.

Hakkındaki iddiaları reddeden M.N.S., gemiyi terk etmediğini ve yolculara yardımcı olduğunu ileri sürdü. İkinci kaptan, birinci kaptan M.Ö.’nün gemiden ayrılması nedeniyle kendi görevlerinin yanı sıra onun sorumluluklarını da üstlenmek zorunda kaldığını söyledi.

M.N.S., yardım çağrısında bulunduğunu, genel alarmı çalıştırdığını ve tahliyeyi başlattığını iddia etti.

Tahliyenin tam olarak gerçekleştirilememesinin nedenini ise helikopterin gemiye çok yakın gelmesine bağladı. Helikopterin yaklaşması nedeniyle geminin dengesini kaybettiğini ileri süren M.N.S., gemi yan yattığı sırada yolcuların can yeleklerinin üzerinde olduğunu savundu.

Savcı Doğa Tokay ise ikinci kaptanın KKTC’de evi ve birinci dereceden aile bağları bulunmadığını, evli olmadığını belirterek kaçma ihtimaline dikkat çekti. Tokay, zanlının ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ve can güvenliği konusunda da risk bulunduğunu ifade etti.

İkinci kaptan M.N.S. için üç kefilin dinlenmesinin ardından avukatların hitaplarına geçildi.

Ailelerden adalet çağrısı

Duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanan hayatını kaybedenlerin yakınları, kayıplarının fotoğraflarını taşıyarak adalet talebinde bulundu.

Aileler, başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması gerektiğini belirterek “Adalet”, “Katil Filo” ve “Müebbet istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yakınlar ayrıca önceki duruşmada zanlıların sergilediği tavırlara da tepki gösterdi.

Mahkeme, teminat kararını vermek için duruşmayı bugün saat 15.40’a erteledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2026, 10:10