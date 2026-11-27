Suna ERDEN

Çukurova köyünde 6 kilo 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiği Hedef Operasyonu’nda tutuklanan C.D. ve A.Z. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların, 2026 yılı içerisinde 4 farklı noktaya uyuşturucu bırakarak bu iş karşılığında toplam 250 Euro kazanç sağladıkları ortaya açıklanırken, tutuklu yargı kararı verildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, 14 Kasım 2026 tarihinde saat 23.15 sıralarında Çukurova köyünde düzenlenen operasyonda zanlıların tasarrufunda 6 kilo hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis; C.D.'nin verdiği ifadede, WhatsApp üzerinden irtibat kurduğu bir şahısla anlaştığını, uyuşturucu maddeleri alarak kendilerine bildirilen başka noktalara bırakmak suretiyle para kazanacaklarını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlıların 2026 yılı içerisinde dört farklı noktaya benzer yöntemle uyuşturucu madde bıraktıklarının ve bu işler karşılığında toplam 250 Euro aldıklarının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların konum başı ise 250 Euro aldıklarını da kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını; ele geçirilen maddenin denetimli serbestlik kapsamını aştığını ve yüksek olduğunu, zanlıların ağır cezada yargılanacağını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

