Gezici Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Gezici, Diyalog Medya’yı ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ile bir araya geldi. Gezici, KKTC’de siyaset dışında toplumun güven duyduğu şahıslara ilişkin gerçekleştirdikleri kamuoyu araştırmasının sonuçlarını Akar’a sundu. Araştırmada Akar, 120 isim arasında ilk sırada yer aldı.

Ziyaret sırasında araştırmanın ayrıntılarını paylaşan Murat Gezici, 2014 yılından bu yana KKTC’de birçok konuda kamuoyu araştırması gerçekleştirdiklerini belirtti.

6 Aralık 2026’da yapılacak yerel ve genel seçimlere ilişkin araştırma yaptıklarını ve sonuçlarını geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Gezici, araştırmanın yayımlanmayan bölümünde ise toplumun siyaset dışındaki isimlere duyduğu güveni ölçen sonuçların da bulunduğunu söyledi.

Gezici, araştırmada vatandaşlara siyaset dışında en çok güvendikleri gazeteci ve televizyoncuların kimler olduğunun sorulduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Reşat Akar, 2014 yılından bu yana bu araştırmalarda birinciliği kimseye kaptırmadı. Üstelik aldığı oylar da yıldan yıla arttı. Araştırmaya dahil edilen 120 isim arasında ilk sırada yer aldı. KKTC halkının yüzde 68’i Reşat Akar’a güvendiğini ifade etti. Bu, toplumun güven duyduğu bir gazeteci olarak gördüğünün önemli bir göstergesidir.”

Akar’ın toplumla kurduğu güçlü bağın başarısında önemli rol oynadığını belirten Gezici, bunun temel nedeninin halkın yanında olması, insanlarla empati kurması ve toplumun nabzını tutması olduğunu ifade etti.

Gezici, Reşat Akar’ın ve Diyalog Medya’nın toplumun geniş kesimleri tarafından takip edildiğini vurguladı.

Akar’ın bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda seçimde karşısına kim çıkarsa çıksın kazanacağını dile getiren Gezici, araştırmanın sonuçlarını bizzat iletmek ve Akar’ı kutlamak amacıyla Diyalog Medya’yı ziyaret ettiğini söyledi.

Siyasete girmeyi düşünmüyorum

Araştırma sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Reşat Akar ise Murat Gezici’ye teşekkür ederek şu açıklamada bulundu:

“Çok teşekkür ederim. Bu sonuçlar bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ancak halkımızın bize duyduğu güvene rağmen siyasete girmeyi düşünmüyorum. Mesleğimi sürdürerek hakkı ve gerçekleri savunmaya devam etmek istiyorum. Bize güvenen halkımıza teşekkür ediyorum.”