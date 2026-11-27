Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen narkotik operasyonunda 360 gram hintkeneviri, 34 hap, hassas terazi ve 3 bin 850 Euro nakit parayla yakalanan C.I.A. (E-37) ve C.S.O. (E-32) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Uyuşturucuları WhatsApp üzerinden aldıkları talimatlarla Lefkoşa’da farklı noktalara bıraktıkları açıklanan iki zanlının öğrenci oldukları ancak okula devam etmedikleri belirtildi. İki zanlı cezaevine gönderilirken, mahkemede detaylar aktarıldı.

Olguları aktaran polis, 17 Kasım 2026 tarihinde zanlıların Hamitköy’deki ikametgâhlarında uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi aldıklarını ve aynı gün söz konusu adrese gittiklerini anlattı. Polis, ikametgâhta yapılan aramada salon kısmında 364 gram hintkeneviri, 34 adet hap ve 3 bin 850 Euro nakit para ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri kasım ayı içerisinde bir şahsın WhatsApp üzerinden yönlendirmesiyle 390 gram hintkeneviri ve 40 adet hap olarak aldıklarını söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların, 30 gram hintkenevirini küçük parçalara bölerek Lefkoşa'da kendilerine verilen konumlara bıraktıklarını ve tanımadıkları kişilerin bu maddeleri almasını sağladıklarını ifade etti. Polis, zanlıların ele geçirilen 3 bin 850 Euro'nun uyuşturucu işini yaptıkları şahıs tarafından kendilerine gönderildiğini itiraf ettiklerini de mahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların öğrenci olduklarını ancak okula devam etmediklerini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.