Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana geldiği iddia edilen olayda, 34 yaşındaki V.E.’nin 14 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu, susması için ise para verdiği ileri sürüldü. Olayın, geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde meydana geldiği belirtildi. Küçük kızın annesinin şikayeti üzerine, zanlıyı tutuklayan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, müştekinin zanlıdan almış olduğu 183 bin TL paraya da emare olarak el koydu. İğrenç görüntülerin cep telefonuna da kaydedildiği mahkemede açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, zanlı V.E.’nin, 2026 yılı Ekim ayı içerisinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna, evinin yatak odasında cinsel tecavüzde bulunduğunu iddia etti.

Olayın polisin bilgisine, 25 Kasım’da, müşteki kızın annesi tarafından getirildiğini belirten Keskin, zanlının, aynı gün, müştekiyle beraber, aracı içerisinde tespit edildiğini açıkladı.

Müştekiye ait uygunsuz görüntülerin, cep telefonuna da kaydedildiğini belirten polis, müştekinin odası içerisinde de, zanlıdan aldığı düşünülen 183 bin TL nakit paranın da bulunduğunu ve emare olarak el konduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlı hakkında ilk etapta bir gün süreyle ek tutukluluk kararı verdi.

