Gönyeli’de 17 yaşındaki kızını dövme yaptırdığı gerekçesiyle darp ettiği ve evinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtilen A.Y., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı,

15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilirken, uyuşturucu içtiğini kabul ettiği açıklandı.

Duruşmada detayları aktaran polis, zanlı A.Y.’nin 17 Kasım 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Gönyeli’de Beşyüzler Sokak’ta bulunan ikametgâhında, 17 yaşındaki kızına kendisinden izinsiz dövme yaptırdığı gerekçesiyle elleri ve ayaklarıyla vücudunun çeşitli yerlerine vurduğunu söyledi. Polis, zanlının ardından masanın üzerinde bulunan ahşap rulo peçetelikle kızının başına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, yapılan şikâyet üzerine zanlının ikametgâhında arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada, yatak odasında bulunan elbise dolabı içerisinde iki ayrı naylon parçasına sarılı yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü kanunsuz uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile ahşaptan mamul rulo peçeteliğin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde A.Y.’nin “Benimdir, sadece içerim” şeklinde beyanda bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının yeniden şiddet uygulayabileceğine ilişkin kızının ifade verdiğini ve bu nedenle endişe yaşadığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı A.Y.’nin 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.