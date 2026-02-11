Gözler New York’ta

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüş-mek üzere New York’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, saat 09.50’de ülkeden ayrıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşme bugün New York saatiyle 12.15, KKTC saatiyle ise 19.15’te gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a New York ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Diplomasi ve Dışilişkiler Danışmanı İpek Borman ve Basın Sorumlusu Tünay Mertekçi eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri ile yapılacak görüşmede, Kıbrıs sorunu yanı sıra güncel ve bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erhürman, temaslarının ardından 12 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da adaya dö-necek ve Ercan Havalimanı’na varışının ardından bir basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ı, Ercan Havalimanı’ndan, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanı Dur-sun Oğuz ve diğer yetkililer uğurladı.

Fidan, Guterres ile telefonda görüştü

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Guterres ile yaptığı telefonda görüştü.

AA'nın haberine göre; Bakan Fidan ile Guterres’in görüşmesinde Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.

