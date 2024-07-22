Gözyaşlarıyla uğurlandı

Ergün YAHAT
Gönyeli’de meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Emre Mustafa Tolgay dün son yolculuğuna uğurlandı.
Tolgay, Kilitkaya Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Kilitkaya Kabristanlığı’nda dedesinin yanına defnedildi.
Aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Kaza nasıl olmuştu?
Kaza, 20 Temmuz 2024 tarihinde saat saat 02.00 sıralarında Gönyeli’de meydana gelmişti. Emre Mustafa Tolgay ,KF 629 plakalı motosikletle Atatürk Caddesi’nde seyir halindeyken, kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra yol içerisine savrulmuştu.
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirmişti.