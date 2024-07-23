‘Yatırım yapılmalı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak ülkedeki elektrik sorununa değindi.

Ülkede nüfusun gün geçtikçe arttığını söyleyen Erhürman, altyapının yetersiz kaldığını ifade etti. Erhürman, “Sadece elektrik değil, diğer konularda da altyapı yetersiz kalıyor” dedi.

Hükümeti, dolayısıyla Ulusal Birlik Partisini sorunlara eğilmemekle suçlayan Erhürman, şunları söyledi:

Nüfus inanılmaz bir şekilde artıyor. Altyapı dayanamıyor. Sadece elektrik değil her konuda altyapı yetersiz kalıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları, 300-400 bin dolarlık bir altyapıya ihtiyaç olduğunu söylüyor ancak bunu bile yapıyorlar. Bu yapı sürdürülebilir değil. Bunu sadece CTP’liler değil, diğer partililerde görüyor. 2019’un ortasından 2024’ün ortasına 5 sene boyunca istikrarlı bir şekilde hükümet var. Ancak bu hükümet sorunlarla ilgilenmiyor. Şu anda tek düşündükleri şey kurultay… Yatırım yapılması gerektiğini söylüyoruz, onlar bize siz niye yapmadınız diyorlar. Biz bütün santralleri alan bir partiyiz.”

