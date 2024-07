Şarkılarıyla büyüledi

Ünlü sanatçı Sibel Can, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümünde Merit Park Otel’de unutamayacak bir konser verdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sibel Can, muhteşem repertuarı ve eşsiz yorumu ile yine efsane konserlerinden birini daha gerçekleştirmiş oldu.

Kıbrıs için çok önemli olan bugünde, adada olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda burada, Kıbrıs sahnesinde olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum. Barış harekatı ile adaya huzur getiren Türkiye ile Kıbrıs, her zaman el ele gönül gönülledir. Sizlerle bu bayramı en güzel şarkılarımla kutlamak ve bu akşamın unutulmaz olması için müzik dolu bir gece yaşayacağız. Sizlerin heyecanını ve mutluluğunu gönülden hissediyorum ve bayramınızı kutluyorum” dedi.

Geceye sesi ve repertuarı kadar Amir Gariboviç imzalı elbisesi ile de damga vuran ünlü sanatçı, dinleyicileri ile kurduğu sıcak iletişimle de izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Yoğun konser programının yanı sıra, yakında müzikseverlerle buluşacak olan yeni albümünün okumaları için stüdyo çalışmalarını yürütüyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024, 09:51