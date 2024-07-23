"Ekonomik darbe"

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintilerinin artarak devam etmesi nedeniyle aşırı sıcak altında bunalan vatandaşlardan ve iş yapamayan esnaftan sert tepkiler geliyor. Küçük çocuklar, yaşlılar, özellikle de hastalar klimasız ortamda yaşamak zorunda kalıyor ve sağlık açısından ciddi risklerle yüzleşiyor.

Ekonominin iyi gitmediği ülkemizde az sayıda müşteri ile günü kurtarmaya çalışan esnaf da elektrik kesintilerinden nasibini alıyor. Özellikle Lefkoşa’nın Arasta bölgesi esnafı, 3 yıldan beri trafo sorununun çözülmemesinden dolayı, elektrik kesintilerinden kurtulamıyor ve iş yapamıyor. Esnaf, yaşanan bu durumu “ekonomiye darbe” olarak yorumluyor.

Sık sık elektrik kesintilerine maruz kalan vatandaşlar da bu sorunun çözülmesi için yetkililere çağrı yaptı. Vatandaşlar, kabloyla elektrik gelmesi halinde sorunun çözülebileceğine dair görüş belirtti.

Esnaf ne dedi…?

Samet Kölgesiz

“Geçtiğimiz yıllarda da bu sorunu yaşıyorduk ve bugün yine bu sorunu yaşıyoruz. Bu sorunun çözülmesi için hiçbir çaba yoktur. İnsanlar buralara alışverişe veya restoranlara geliyor ancak elektrik olmadığı için kaçıyorlar. Karanlık ve klimaları çalışmayan dükkanlarda insanlar alışveriş yapmak istemiyor. Bir- iki saatlik elektrik kesintileri yaşıyoruz. Müşteriler burada olduğu zaman özellikle yabancılar hiç elektrik kesintisi görmediği için bir anda şaşırıyorlar. Yetkililere artık çağrı yapmaktan yorulduk çünkü bizi duymuyorlar.”

İlkin Cabacaba

“65 yılı aşkın bir süredir Arasta’da esnafım. Yıllardır yaşanan elektrik kesintileri şu anda yine yaşanıyor. Bu elektrik kesintileri en büyük darbeyi biz esnafa vuruyor. Müşteriler gelip karanlık ve saunaya dönen dükkanlarda alışveriş yapmak istemiyor. Dükkanlarımıza kimse girmiyor içerideki müşteriler de hemen dışarıya kaçıyor. Ekonomimize maddi manevi büyük bir darbe vuruluyor. Bu elektrik sorununa bir an önce çözüm bulmaları gerekiyor. Geçen gün bir müşterin geldi ve ayakkabı denerken elektrikler kesildi. Müşteri terlemeye başlayınca “sonra gelirim” diyerek dönüp kaçtı. Bu bölgenin trafosunda yaşanan bir sorunu çözemediler. B durum karşısında da hem turistlere hem de güneyden gelenlere mahcup oluyoruz.”

Ömer Cabacaba

“Arasta bölgesinin trafosunda yaşanan sorun nedeniyle yıllardır iş yaptığımız saatlerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşıyoruz. Bu aşırı sıcak günlerde yine Arasta bölgesinde elektrik kesintileri oluyor. Nasıl Türkiye’den su getirdik ve su sorununu çözdük elektrik de Türkiye’den gelsin ve bu durum ortadan kalksın. Öğlen sıcağında elektrikler kesiliyor ve müşteriler dükkanlarımıza karanlık ve sıcak olduğu için girmiyor. Her geçen gün nüfus artıyor ve trafolar yetersiz kalıyor bu nedenle de kesintiler yaşanıyor. Zaten çarşıda çok az insan var olanlar da elektrik ve sıcak nedeniyle dükkanlara girmiyor. Yetkililerden beklentim soyguna son vererek halka hizmet vermeye başlamalarıdır.”

Ayçetin Sayacıoğlu

“Arasta’da yine trafo yetersizliği nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu iş yıllardır böyle devam ediyor. Bunun en kesin çözümü Türkiye’den kablo ile elektriğin gelmesidir. Öğlen saati iş yapacağımız zamanda elektrikler kesiliyor ve dükkanlarımız karanlık ve sıcak olduğu için kimse içeriye girip alışveriş yapmıyor. İşlerimiz olumsuz etkileniyor. Bu konuda yetkililerden beklentimiz bu durumu artık çözmeleri gerekiyor. Elektrik Kurumunu arıyoruz ancak bir türlü ulaşamıyoruz.”

Yılmaz Çakır

“Bu günlerde yine artan elektrik kesintileri nedeniyle işlerimiz olumsuz etkileniyor. Son günlerde yine sık sık kesintiler başladı. Elektrikler kesilince hem dükkanlarımız sıcak oluyor hem de karanlık olduğu için kimse alışverişe girmiyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz elektrik trafosundan kaynaklanan kesintilerle ilgili sorunu ortadan kaldırmalarıdır.”

Salih Özdağ

“Trafonun yetersiz kalmasıyla elektrikler kesiliyor. Elektrikler kesildiğinde biz alışkınız etkilenmiyoruz ancak yabancı müşterilerimiz ne olduğunu sorunca utanıyoruz ve cevap veremiyoruz. Elektrikler kesilince hem dükkanlarımız karanlık hem de sıcak oluyor buna bağlı olarak da müşteri gelmediği için işlerimiz olumsuz etkileniyor. Yabancılar böyle bir durumU kendi ülkelerinde yaşamadıkları için şaşırıyorlar. Tabii biz de onlara karşı mahcup oluyoruz. Madem ki buradaki trafonun bölgeye yetersiz kaldığını biliyorlar, o zaman bu sorunu çözmek için çalışmaları gerekiyor.”

Özkay Ertayfur

“Yıllardır bu elektrik sorununu çözemediler ve şu anda yine hergün elektrik kesintisi yaşıyoruz. Bu kadar senedir bir parçayı alıp takamadılar. Öğlen vakti iş yapacağımız zaman elektrikler gidiyor. Yandık kavrulduk. Bu turistik bölgeye önem vermeleri gerekirken elektrik kesintisi yaşatıyorlar ve turistlere mahcup oluyoruz. Yemeği bırakıp kaçanlar, menü ile kendine serinlik yapanlar bize şaşırmış ifadelerle bakıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezillik yoktur. 50 senedir bir elektriği düzene sokamadık. Zam oluyor biz aksatmadan ödemelerimizi yapıyoruz ancak paraların nereye gittiğini ve neden yatırım yapılmadığını bilemiyoruz. Biz ölene kadar bunu böyle mi çekeceğiz.”

Vatandaş ne dedi…?

Niyazi Çağaloğlu

“ 20 Temmuz günü birçok yerde elektrik kesintileri yaşandı. 20 Temmuz günü yapılan törenler için 5-6 milyon harcadılar ancak bir Teknecik sorununu çözemediler. Bizim en büyük ayıbımız buradadır. Bu ülkede su sorunu vardı ve bu sorun Türkiye ile iş biliri yapılarak su sorunu çözüldü. Elektrik 50 seneden beridir sorunlu ve insanlar bugün hala elektriksiz kalıyor. Bu durum meclisteki 50 milletvekilinin büyük bir ayıbıdır.”

Can İpçioğlu

“50 yıl sonra bile insanların elektriksiz kalmasını esefle kınıyoruz. İçim yanıyor bu zihniyetle bir arpa boyu yol gidebileceğimizi düşünmüyorum. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece bizim daha iyiye gitmemiz pek mümkün değildir. Türkiye’nin verdiği paraların üst düzey yetkililerce boş yerlere harcanıyor. Bir vatandaş olarak çok üzülüyorum. Yalnız Türklerin değil Rumların da isteklerinin yerine getirileceği bir çözüm modeli ile bu anlaşmanın olabileceğine inandığım için federal bir çözüm en doğru olanıdır.”

Salih Taşkın Yaradanakul

“Elektrikler sürekli kesiliyor ve bizi bıktırdılar. Para topladılar ancak toplanan paralar amacına hizmet vermediği için bu sorunları yaşıyoruz. Bunlara ne söylesek boştur. Bu elektrik sorunu çözülmez ve 50 yıl sonra yine Rum’a muhtacız. Kıbrıs’ta 50 yılda bizi getirdikleri nokta belli ve bu memlekette bizi artık federal bir çözümden başka bir durum bizi kurtarmaz.”

Kemal Güneşer

“Uzun süre elektriksiz kalıyoruz. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa belki bu sorunlardan kurtuluruz. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa ancak federal bir çözüm olur.”

Osman Alakan

“Elektrik kesintileri canımızdan bezdirdi. Bunun artık tek çözümü Türkiye’den elektrik getirilerek çözülebilir diye düşünüyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa iki devletli bir çözüm modeli olmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024, 09:56