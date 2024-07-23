‘Güneye mahkum edildik’

Özlem ÇİMENDAL-Esengül AYKAÇ

“ Gelinen noktadan memnun değilim” diyen eski bakanlardan Hasan Özbaflı, ülkede her şeyin yerle bir edildiğini söyledi

Barış Harekatı’nın 50’nci yılında Diyalog’a konuşan eski bakanlardan Hasan Özbaflı, ülkenin içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını söyledi. Özbaflı “Bizler bu mücadeleyi bugünlere gelmek için vermedik” dedi.

Özbaflı sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Ülkemizin son 50 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?.. Olması gereken yerde miyiz?..

Yanıt: Maalesef ülkemiz KKTC’nin şu anki durumu verilen mücadele ile bağdaşmıyor. İnsanlara ülkede cehennem hayatı yaşatıyoruz. İstenilen yere gelemedik. Biz bu mücadeleleri bugünlere gelmek için vermedik. Gelinen noktadan memnun değilim.

Soru: Sizce yapılmayan veya ihmal edilenler nelerdir?

Yanıt: Ülkenin ana sorunu enerjidir. Bu devlette yaşayan hiçbir vatandaş enerjide özellikle de elektrikte yaşananları hak etmedi. Tüm bu sorunlara yönelik çözüm var ancak kişisel çıkarlar her şeyin önüne geçer bir pozisyonda. Üretim, sanayi ve turizm yok ülkede, her şeyi yerle bir ettik. Tamamen Güney Kıbrıs’a mahkum edildik. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını bile Güney Kıbrıs’tan karşılar duruma geldiler.

Soru: Barış Harekatından bu yana 50 yıl geçti. Yakın bir gelecekte çözüm olacağına inanıyor musunuz?

Yanıt: Çözüm için bir umudum yok hele de kısa sürede bir çözüm için hiç umutlu değilim. Şimdiki durum da tamam değildir. Çözüm istiyoruz diyen Rum tarafının söylemleri yalan ve de dolandır. Bizimle federasyon yapmak isteyen bir toplum yok karşımızda. O nedenle de ufukta bir çözüm gözükmüyor. Bu durum da çok kötü. Yakın gelecekte Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiye ile entegre olmasının gündeme geleceğini düşünüyorum. Güney komşumuzun bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Rumlarla şu anda bir anlaşma ve yakınlaşma umudu da yok. Siyasilerin çözüm adına söyledikleri her şeyin altı boş. Kurumlarımız sahtekar bir yapıya bürünmüş durumda.

Soru: Sizce KKTC’nin öncelikli sorunları nelerdir?..

Yanıt: Sağlık ülkenin bence en önemli sorunudur. İnsanca yaşam hakkının yanında insanlar almaları gereken sağlık hizmetlerini de alamamaktadır. Çağdışı tedavi yöntemleri ile baş başa bırakılmış durumdalar. İlaca erişemiyorlar. Eğitim diye bir şey kalmadı ülkede, sahte diplomalar ülkeyi sarstı. Ülkenin diğer önemli bir sorunu da yine bahsettiğim gibi enerjidir. Bu çağda bu sorunu yaşıyor olmamız bir utançtır. Sosyal ve kültürel alanda çok sorunumuz var. Geçen bu 50 yılda dürüst konuşmak gerekirse her şeyi tozpembe göstermek bize hiçbir şey kazandırmaz. Gerçekçi olup tüm sorunları ortaya koyalım.

Yarın: Esat Varoğlu