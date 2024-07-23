En büyük temenni

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Bürokratlar, Akademisyenler ve İş İnsanları Derneği (UBİAD) Genel Başkanı Ömer Keleş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, UBİAD’ı kabul etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve büyük bir heyetin KKTC’ye yaptığı ziyaretin ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla verilen mesajların Kıbrıs Türkleri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Tatar, “Anavatan Türkiye ile kadim bağları ve güçlü ilişkileri geliştirmek her zaman bizim gönlümüzden geçendir” dedi.

İletişim çağında karşılıklı temasların ve özellikle gençler arasında yakınlaşmanın ve dayanışmanın pekişmesinin önemine de değinen Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak KKTC’nin daha da kalkınmasının en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti

Öte yandan Tatar ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU gemisini ve gemideki gazileri ziyaret etti.

Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisini ve gemide bulunan gazileri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti.