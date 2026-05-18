‘Gündemde yok’

Maliye Bakanlığı, kamu alacağı niteliği taşıyan vergi borçlarına ilişkin herhangi bir vergi affı çalışmasının gündemde bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda vergi borçlarına yönelik bir af yasasının çıkarılacağı yönünde gerçeği yansıtmayan çeşitli iddia ve söylemlerin dolaşıma girdiğinin gözlemlendiği belirtildi. Söz konusu iddiaların özellikle sosyal medya ve bazı gayriresmî kanallar üzerinden yayıldığı ifade edilirken, bu durumun vatandaşlar arasında yanlış bir beklenti oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu tür söylentiler nedeniyle bazı vatandaşların mevcut vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyi ertelediği ve ilerleyen dönemde olası bir af düzenlemesinden yararlanma beklentisi içerisine girdiğine dair bilgiler alındığı vurgulandı. Bu yaklaşımın, hem kamu gelirlerinin düzenli akışını olumsuz etkileyebileceği hem de vatandaşlar açısından gecikme zammı, faiz ve benzeri ek mali yükümlülüklerin doğmasına yol açabileceği ifade edildi.

Bakanlık, bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin zorunlu hale geldiğini belirterek, vergi affı ya da benzeri bir düzenleme hazırlığının kesinlikle bulunmadığını net bir şekilde açıkladı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara çağrıda bulunularak mevcut vergi ve mali yükümlülüklerin yasal süreleri içerisinde eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

