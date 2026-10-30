Gurur verici

Yarım asrı aşkın köklü geçmişiyle Türk turizminin öncü kuruluşlarından NET Holding A.Ş.'nin uluslararası markası Merit International Hotels dünya turizm sektörünün en prestijli organizasyonlarından World Travel Awards'ta bir kez daha önemli bir başarıya imza attı. Merit Starlit Hotel & Residence 2025 yılının ardından 2026 yılında da “Karadağ'ın En İyi Oteli” (Montenegro's Leading Hotel) seçildi.

1993 yılından bu yana dünya turizm sektöründe mükemmelliği ödüllendiren ve sektörün en saygın organizasyonları arasında gösterilen World Travel Awards'ın 2026 Avrupa Gala Töreni, 17 Ekim'de Karadağ'ın Kotor kentinde gerçekleştirildi. Avrupa'nın önde gelen turizm temsilcilerini ve uluslararası konaklama markalarını bir araya getiren organizasyonda Merit Starlit Hotel & Residence üst üste ikinci kez Karadağ'ın En İyi Oteli unvanına layık görüldü.

Turizm sektöründe hizmet kalitesi, misafir deneyimi ve mükemmellik anlayışının uluslararası ölçekte değerlendirildiği World Travel Awards'ta elde edilen bu başarı, Merit markasının dünya turizmindeki rekabet gücünü ve yüksek hizmet standartlarını bir kez daha ortaya koydu.

KKTC'den Adriyatik'e uzanan başarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm ve konaklama sektörüne yaptığı yatırımlarla tanınan Merit International Hotels uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

1974 yılında temelleri atılan ve yarım asrı aşkın süredir turizm sektöründe faaliyet gösteren NET Holding A.Ş.'nin köklü deneyimi ve güçlü kurumsal yapısıyla büyüyen Merit markası, KKTC'de geliştirdiği hizmet anlayışını ve konaklama standartlarını uluslararası pazarlara taşımaya devam ediyor.

KKTC turizmine kazandırdığı yatırımlar, oluşturduğu istihdam ve yüksek hizmet standartlarıyla sektörün gelişiminde önemli rol üstlenen Merit, Karadağ'da elde ettiği bu uluslararası başarıyla markanın sınırları aşan vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Karadağ'ın Budva kentinde faaliyet gösteren Merit Starlit Hotel & Residence iki yıl üst üste aynı ödüle layık görülmesi, markanın sürdürülebilir hizmet kalitesinin ve uluslararası rekabet gücünün önemli bir göstergesi oldu.

Merit markasının uluslararası başarısı

Dünya turizm sektörünün en köklü ödül organizasyonlarından biri olan World Travel Awards, 33 yıllık geçmişi boyunca turizm ve konaklama sektöründe mükemmelliğin uluslararası simgelerinden biri haline geldi. Dünyanın önde gelen otel zincirleri, havayolu şirketleri ve turizm destinasyonlarının farklı kategorilerde değerlendirildiği organizasyonda kazanılan ödüller, sektörün uluslararası ölçekte tanınan önemli başarı göstergeleri arasında yer alıyor.

Merit Starlit'in 2025 ve 2026 yıllarında elde ettiği bu başarı, KKTC'de güçlü bir konuma ulaşan Merit markasının uluslararası turizmdeki gelişimini ve hizmet kalitesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Yarım asrı aşkın turizm deneyimini uluslararası büyüme vizyonuyla birleştiren NET Holding A.Ş.'nin markası Merit International Hotels & Casinos, misafir memnuniyeti, hizmet kalitesi ve sürdürülebilir yatırımlara verdiği önemle faaliyet gösterdiği destinasyonlarda değer yaratmayı sürdürüyor.