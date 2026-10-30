Sabıkaları var

Lefkoşa’da Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde bulunan seyyar büfenin kilidini kırarak 550 TL değerinde yiyecek ve içecek çalan A.C.V. (E-26) ile A.Ş. (E-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Benzer ve farklı suçlardan sabıkaları olan iki zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada detayları aktaran polis, 20-21 Ekim 2026 tarihleri arasında, saat 12.00 ile 07.00 sıralarında, Lefkoşa’da Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde bulunan G.A.’ya (35) ait seyyar büfenin kilidinin kırıldığını söyledi.

Polis, büfede 250 TL hasar oluştuğunu belirten polis, büfe içerisinde bulunan toplam 550 TL değerindeki bisküvi ve içeceklerin de çalındığını kaydetti. Polis, zanlıların Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının da benzer ve farklı suçlardan sabıkaları olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.