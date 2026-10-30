KKTC tepki gösterdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’le görüştü. Görüşme Kıbrıs KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisine neden oldu.

“Sigmalive” ve diğer haber siteleri, Abbas-Hristodulidis görüşmesinin çok iyi bir havada gerçekleştiğini, Filistin ve Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapıldığını yazdı.

Habere göre; Rum lider Hristodulidis görüşme başlangıcında yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın Filistin’i 1988 yılından beridir tanıdığını belirterek, Filistin sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözüm bulunması gerektiği görüşünü vurguladı.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın en büyük insani yardımını Filistin’e yaptığını ayrıca Larnaka’da bulunan “Cyclops” merkezinin eğitim amacıyla Filistinliler tarafından kullanılmakta olduğunu ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, bölgedeki sorunların değil çözümlerin parçası olmayı istediklerini de belirterek, her türlü rolü üstlenmek adına Filistin’in hizmetinde olduklarını da bildirdi.

Habere göre Abbas ise konuşmasında, sıcak karşılama sebebiyle Hristodulidis’e teşekkürlerini dile getirerek, Güney Kıbrıs’ın Filistin’i çok önceden tanımış olmasının Güney Kıbrıs’ın Filistin halkının haklarına yönelik desteğini ortaya koyduğunu öne sürdü.

Abbas, Filistin halkına ve sorunlarına yönelik insani ve siyasi desteğinden ötürü Güney Kıbrıs’a teşekkürlerini dile getirirken askeri çatışma istemediklerini, sorununun Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesinden yana olduklarını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı: Ziyaret dikkatle not edildi

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gerçekleştireceği ziyareti ve ziyaret kapsamında, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmede Kıbrıs meselesinin de ele alınacağının açıklanması tarafımızca dikkatle not edilmiştir.” denildi.

Kıbrıs Türk halkının öteden beri Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve meşru mücadelesini yürekten desteklediği vurgulanan açıklamada, “ Bu güçlü tarihsel dayanışma doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hak ve hassasiyetlerinin dikkate alınması yönündeki beklentimizi vurgulamak isteriz.” ifadeleri kullanıldı.

Adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeği ışığında, Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak gerçekleştirilen ziyaretin Kıbrıs Türk halkı tarafından üzüntüyle karşılandığı vurgulanan açıklamada, “Dost Filistin halkı ve yönetimi ile diyaloğa ve karşılıklı anlayışa her zaman açık olduğumuzu belirtir; temaslarımızın bu doğrultuda gelişmesi yönündeki beklentimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026, 10:05