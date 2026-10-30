Güneye geçmeye çalışan 8 Somalili yakalandı

Alayköy’de yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmeye hazırlandıkları belirtilen Somali uyruklu 8 kişi tutuklandı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda suçüstü tutuklanan H.M.H. (E-23), A.M.H. (E-21), A.M.F. (E-21), A.M.M. (E-18), M.M.H. (K-23), M.M.H. (K-33), A.M.M. (K-24) ve S.M.A. (K-18) dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında bir gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Alayköy’de bulunan çöplük bölgesinde, zanlıların KKTC’den Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek istedikleri sırada Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, 8 zanlının suçüstü tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, olayla ilgili kamera görüntülerinin inceleneceğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade ederek zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; 8 zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



