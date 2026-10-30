Aile fotoğrafına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine davet ettiği Erhürman’a büyük ilgi gösterdi

Aile fotoğrafına girdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberindeki heyetle birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 13’üncü Zirvesi kapsamında Ankara’da düzenlenen etkinliklere katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman’a büyük ilgi gösterirken, aile fotoğrafı çekildi.

Türk dünyası liderlerini bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi, “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberindeki heyetle birlikte Ankara’daki etkinliklerde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından karşılanan Erhürman çifti, Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nın açılışına katıldı.

Erhürman ve beraberindeki heyet, açılışın ardından Malazgirt Gösteri Merkezi’nde düzenlenen kültürel programa iştirak etti.

Cumhuriyet Bayramı onuruna resmi akşam yemeği

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Sergi Salonu’nda resmi akşam yemeği düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi dolayısıyla gerçekleştirilen yemeğe, konuk devlet başkanları ve heyetleri katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da yemekte yer aldı.

Erhürman, TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bugün Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılması bekleniyor.

Toplantının, Türk dünyası ülkeleri arasındaki iş birliği ve ortak gündem başlıklarının ele alınacağı zirve programının önemli aşamalarından biri olması öngörülüyor. 

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026, 10:19
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YORUMLAR
Yakup
Yakup - 11 saat Önce

Tanınmayan ‘ Geçmiş KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da TDT’de Aile Fotoğrafında değilimiydi yani ?
aile Fotoğrafı sonrası harcanan Paralarla Netice mi 00=00
Not : Diğer TDT Devletleri gibi Azerbaycan’ın da yakın bir gelecekte Kıbrıs Cumhuriyeti Güney Kıbrıs’ta elçilik açıp Direk Uçuşlar başlatmasına hiç de Sürpriz olmayalım ! Onlar açısından AB’yi BM’yi ve de Güvenlik Konseyini AB Toprağındaki bir KKTC için Karşısına almayı Kim istesin ki ?

Öz
Öz - 7 saat Önce

Bu ülkelerde “ İnsanlık onuru en yüce değer “ mi? Hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı var mı? Sendikalar ve STÖ var mı? Bağımsız gazeteciler var mı? Kısacası Demokrasi var mı? Yok. Halk diktatörlük altında eziliyor. Başka ülkelere kaçmak için fırsat kolluyor. Rüşvet yolsuzluk hayatın normal akışı. Ne işimiz var be bizim bu ülkelerde? Gölge etmesinler yeter. Başka ihsan istemez

Doğru Söz
Doğru Söz @Öz - 6 saat Önce

100% katılıyorum. Akılsız bir dostum olacağına akıllı bir düşmanım olsun. Yüzsüzlük, yozlaşma, diktatörlük velhasıl kelam tüm utanç ve gerişik parametreleri en kötü Afrikada ve 2. En kötü da islâm alemi ve Türki Cumhuriyet(!)lerde. Adı var kendi yok , cumhuriyetleri.

Yakup
Yakup - 0 saniye Önce

Tufan sen bizi sattın biz Kc vatandaşıyız KKTC’de seçimlerinizde başınızda. Paralansın

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