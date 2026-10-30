Aile fotoğrafına girdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberindeki heyetle birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 13’üncü Zirvesi kapsamında Ankara’da düzenlenen etkinliklere katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman’a büyük ilgi gösterirken, aile fotoğrafı çekildi.

Türk dünyası liderlerini bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi, “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberindeki heyetle birlikte Ankara’daki etkinliklerde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından karşılanan Erhürman çifti, Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nın açılışına katıldı.

Erhürman ve beraberindeki heyet, açılışın ardından Malazgirt Gösteri Merkezi’nde düzenlenen kültürel programa iştirak etti.

Cumhuriyet Bayramı onuruna resmi akşam yemeği

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Sergi Salonu’nda resmi akşam yemeği düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi dolayısıyla gerçekleştirilen yemeğe, konuk devlet başkanları ve heyetleri katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da yemekte yer aldı.

Erhürman, TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bugün Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılması bekleniyor.

Toplantının, Türk dünyası ülkeleri arasındaki iş birliği ve ortak gündem başlıklarının ele alınacağı zirve programının önemli aşamalarından biri olması öngörülüyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026, 10:19