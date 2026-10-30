Yarım milyon çarptı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kendisini polis olarak tanıtarak bir döviz bürosundan 462 bin 680 TL temin ettiği belirtilen E.K. (35), Lefkoşa’da da benzer bir suç işledi. Zanlının, Hamitköy’deki bir marketin kasiyerinden sahtekârlıkla 15 bin TL aldığı tespit edildi. Böylelikle zanlı kısa sürede iki iş yerinden sahtekarlıkla 478 bin TL aldı.

Polisten verilen bilgiye göre; 27 Ekim 2026 tarihinde Hamitköy’de faaliyet gösteren bir markete giden zanlı kendisini polis olarak tanıtarak kasiyerden 15 bin TL nakit para temin etti.

Yürütülen ileri soruşturmada zanlının kimliği belirlenirken, E.K.’nin benzer suçtan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Döviz bürosundan 462 bin 680 TL temin etti

Zanlının, 23 ve 27 Ekim 2026 tarihlerinde Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir döviz bürosuna gittiği belirtildi. Kendini “Mustafa” isimli bir polis olarak tanıtan zanlının, işletmedekilerin güvenini kazandıktan sonra borcunu ödeyeceğini vadederek iki ayrı tarihte 7 bin 350 Euro, 500 Sterlin ve 19 bin 200 TL’yi sahtekârlıkla temin ettiği açıklandı. Söz konusu paraların toplam değerinin 462 bin 680 TL olduğu bildirildi.

Yapılan şikâyet üzerine döviz bürosunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti. E.K.’nin bir otel odasında bulunarak tutuklandığı kaydedildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.