Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’nin siyasi ve ekonomik kalkınmasına yönelik verdiği destek mesajlarına teşekkür ederek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğine duydukları güvenin tam olduğunu vurguladı.

Yılmaz’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da düzenlenen resmigeçit törenindeki konuşmasında KKTC’nin egemenliğine, ekonomik kalkınmasına ve uluslararası alanda hak ettiği yeri almasına yönelik mesajları değerlendiren Üstel, Türkiye’nin desteğinin önemine dikkat çekti.



Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2026, 09:26