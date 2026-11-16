Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’nin siyasi ve ekonomik kalkınmasına yönelik verdiği destek mesajlarına teşekkür ederek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğine duydukları güvenin tam olduğunu vurguladı.
Yılmaz’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da düzenlenen resmigeçit törenindeki konuşmasında KKTC’nin egemenliğine, ekonomik kalkınmasına ve uluslararası alanda hak ettiği yeri almasına yönelik mesajları değerlendiren Üstel, Türkiye’nin desteğinin önemine dikkat çekti.
‘Güvenimiz sonsuz’
Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın siyasi ve ekonomik destek sözüne teşekkür etti
Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’nin siyasi ve ekonomik kalkınmasına yönelik verdiği destek mesajlarına teşekkür ederek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğine duydukları güvenin tam olduğunu vurguladı.
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YORUMLAR
Hasan Çelebi - 9 saat Önce
Yahu zaten Türkiyesiz bir Kıbrıs düşünemem am senin gadar da göt yalayanını da görmedim. Biraz utan yahu.
T/C - 7 saat Önce
Kime güvenimiz sonsuz? Atatürk ve devrimlerine, onları savunanlara, bunun için hapislere tıkılıp zulümler görenlere güvenimiz sonsuz. Tarikatlara, Atatürk ve devrimlerine karşı olanlara, fonzicilere,parayı sıfırlayanlara,demokrasiyi yargı yoluyla ortadan kaldırmaya çalışırlara, hacı hoca takımına,bunların yalakalarına,Kıbrıslı Türklere saygı göstermeyen iradelerini tanımayanlara zerre kadar güvenimiz yoktur
Bunkar birnirine fıkra mı anlatıyor? Böyle gülme ya yapaydır ya da fıkradandır.