Suna ERDEN

Çukurova köyünde düzenlenen Hedef Operasyonu’nda 6 kilo 20 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında tutuklanan C.D. ve A.Z. mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri verildi. Zanlıların, 2026 yılı içerisinde 4 farklı noktaya uyuşturucu bırakarak bu iş karşılığında toplam bin Euro kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Mahkemede detayları aktaran polis, 14 Kasım 2026 tarihinde saat 23.15 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Çukurova köyünde operasyon gerçekleştirildiğini anlattı.

Polis, operasyonda zanlıların tasarrufunda yaklaşık 6 kilo 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlı C.D.’nin verdiği ifadede, WhatsApp üzerinden irtibat kurduğu bir şahısla anlaşarak uyuşturucu maddeyi alıp kendilerine bildirilen başka bir konuma bırakmak suretiyle maddi kazanç sağlamayı kabul ettiklerini itiraf ettiğini aktardı.

Polis, zanlı C.D.’nin gösterimiyle arkadaşına ait araçta yaklaşık 20 gram daha Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis, yürütülen soruşturmada, zanlıların 2026 yılı içerisinde 4 farklı noktaya benzer şekilde uyuşturucu madde bıraktıklarının ve bu iş karşılığında toplam bin Euro aldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini belirten polis, meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan bir kişinin daha arandığını ifade ederek zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.