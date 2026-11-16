Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, geçtiğimiz haftalarda Kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde açılmasını öngören önerisinin hâlâ gündemde olduğunu açıklaması, Maraş’ın geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar ise Maraş’ın hangi yönetim altında eski sahiplerine açılması gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor. Diyalog’a konuşan vatandaşların büyük bölümü, Maraş’ın BM yönetimi yerine KKTC yönetiminde eski sahiplerine açılması gerektiğini ifade ederken, Kıbrıs sorununun yakın gelecekte çözüme kavuşacağına ilişkin umutlarının bulunmadığını dile getirdi.

Ne dediler?

Mustafa Hacıtorunu

“Maraş’ın Rumların istediği gibi Birleşmiş Milletler yönetiminde eski sahiplerine açılmasını doğru bulmuyorum. Hayalet şehir bence KKTC yönetiminde eski sahiplerine açılmalıdır. Alınmış yeri niye verecekler? Kıbrıs sorununun da yakın bir gelecekte çözüleceğine inancım yoktur. Kıbrıs’ta doğdum büyüdüm ve Rumlardan dost olmayacağını biliyorum. Böyle ayrı ayrı kalınması daha iyi. Bunca yıldır çözülmemiş olan Kıbrıs sorununun bundan sonra da çözüleceğine inancım yoktur.”

Ali Özmadyatlı

“Rumlar Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetiminde eski sahiplerine açılmasını istiyor ancak ben bunu doğru bulmuyorum. Maraş eski sahiplerine ancak KKTC yönetiminde açılmalıdır. Rumlara hiçbir şekilde güvenim yoktur. Kıbrıs sorununun da yakın bir gelecekte çözüleceğine inanmıyorum. Ben 13 yaşındayken göçmen olduk şu an 65 yaşındayım hala çözülmedi çözüleceği de yok. Bundan sonrası için de bir umudumuz yoktur.”

Mustafa Belli

“Rumlar Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetiminde eski sahiplerine açılmasını istiyor ancak doğru olan KKTC yönetiminde açılması daha doğru olacaktır. Yakın bir gelecekte Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum. Bir savaş olmadan Kıbrıs sorununun çözüleceğine yönelik inancım kalmamıştır. Rumlar bir yakınlık göstermiyor o nedenle de bir çözüm olacağına yönelik inancımız kalmamıştır.”

Mustafa Zeybek

“Kapalı Maraş kapsamlı çözüm neticesinde doğrusu neyse o yapılmalıdır. Maraş’ın eski sahiplerine açılması şu an için mümkün değildir. Anlaşma bütünlüğünde verilmesi gerekirse verilecek bizde kalması gerekirse bizde kalacaktır. Maraş anlaşma olmadan Türk veya Rum yönetiminde açılması mümkün değildir. Bir anlaşma olması halinde Rum yönetiminde de Türk yönetiminde de tarafların uzlaşması ile açılabilir. Yakın bir gelecekte Kıbrıs sorununun çözülmesi söz konusu değildir. Taraflar asgari müştereklerde anlaşırsa bir çözüm olabilir ancak şu anki konjonktür bir anlaşmaya ihtimal değildir.”

Kadir Işıkören

“Rumlar Kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetiminde eski sahiplerine açılmasını istiyor. Bence de daha mantıklı olan da budur. Birleşmiş Milletler kontrolünde Maraş eski sahiplerine açılmalıdır. Kıbrıs’ta yakın bir gelecekte çözüm olacağını öngörmüyorum. Dünyada süper güçler bu anlaşmanın olmasını istemiyorlar. KKTC tanınırsa Türkiye güçleneceği için bu sorunu çözmüyorlar. Şu an öyle bir ışık görmüyorum.”

Yaşar Çıldır

“Rumlar Kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetiminde eski sahiplerine açılmasını istiyor. Birleşmiş Milletler demokratik bir kurum değildir. ABD emperyalistlerinin güdümünde olan bir kurumdur. Burada Maraş ile ilgili yapılması gereken Kıbrıslı Türkler ve Rumların ortak kararıyla Maraş’ın kümün yönetiminde açılacağına karar verilmelidir. Yakın bir gelecekte bir çözüm olacağına inancım yoktur.”