Hasan RAJWA
Lefkoşa Açık Pazar’da narın fiyatının 100 liraya düşmesi, vatandaşların ilgisini artırdı. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez meyveleri arasında gösterilen nar, uygun fiyatıyla pazarın ilgi gören ürünleri arasında yer aldı. Kestane ve çileğin kilogram fiyatının 600 liraya kadar çıktığı pazarda, narın 100 liradan satışa sunulması dikkat çekti.
Mango 500 lira, kivi 250 lira, acı biber ve incir 200 lira, yerli zeytin 200 lira, verigo üzümü 150 lira, üzüm 150 lira ve mandalina 80 liradan alıcı bekledi.
Sebze tezgâhlarında ise taze fasulye 130 lira, bamya 200 lira, börülce 180 lira, dolmalık biber 200 lira, kapya biber 200 lira, mantar 250 lira, kabak 150 lira, salatalık 150 lira ve patlıcan 100 liradan satışa sunuldu.
Pazarda ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Kestane: 600 TL
Çilek: 600 TL
Mango: 500 TL
Kivi: 250 TL
Hurma (Cennet Meyvesi): 250 TL
Acı biber: 200 TL
İncir: 200 TL
Yerli zeytin: 200 TL
Bamya: 200 TL
Dolmalık biber: 200 TL
Kapya biber: 200 TL
Börülce: 180 TL
Armut: 180 TL
Verigo üzümü: 150 TL
Üzüm: 150 TL
Erik: 150 TL
Kabak: 150 TL
Elma: 150 TL
Salatalık: 150 TL
Taze fasulye: 130 TL
Nar: 120 TL
Nektarin: 120 TL
Patates: 120 TL
Ananas: 100 TL (adet)
Çiçek lahanası: 100 TL
Avokado: 100 TL (adet)
Patlıcan: 100 TL
Muz: 90 TL
Mandalina: 80 TL
Pancar: 80 TL
Sarma: 80 TL
Limon: 70 TL
Portakal: 70 TL
Soğan: 60 TL
Havuç: 60 TL
Mısır: 50 TL (adet)