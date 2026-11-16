Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Akıncılar ve Kampos geçiş noktalarının açılmasına yönelik çalışmaların hızlı şekilde tamamlanacağını açıkladı. Erhürman, her iki geçiş noktasında da Kıbrıs Türk tarafına düşen çalışmaların sahada en kısa sürede bitirileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kampos geçiş noktasının Kıbrıs Rum tarafınca önerildiğini ve söz konusu geçiş noktasının Akıncılar geçiş noktasıyla birlikte açılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Erhürman, Teknik Komite'nin konuyla ilgili görüşmelerine paralel olarak her iki geçiş noktasında da Kıbrıs Türk tarafının sorumluluğundaki çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanacağını ifade etti.

Diğer geçiş noktalarının açılması konusuna da değinen Erhürman, Haspolat dahil diğer geçiş noktalarının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye kadar yapılacak toplantılarda ve söz konusu görüşmede ele alınacağını belirtti.