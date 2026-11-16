Cihangir-Değirmenlik A2 karşılaşmasında hakem olarak görev yapan zanlı Y.Ç.’nin, başka bir hakeme ait altın zincir bilekliği çalarak Lefkoşa’da bir kuyumcuya 15 bin TL karşılığında sattığı iddia edildi. Olayla ilgili tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılırken, hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cihangir-Değirmenlik A2 karşılaşmasında hakem olarak görev yapan Y.Ç.’nin,maç öncesi stat içerisindeki hakem odasında bulunan meslektaşı S.C.’ye ait altın zincir bilekliği çaldığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir kuyumcuya giderek bilekliğin kendisine ait olduğunu beyan ettiğini ve 15 bin TL karşılığında sattığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

