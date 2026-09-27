Güvenli yere çekin motoru durdurun

Polis Genel Müdürlüğü, araçta yangın çıkması halinde yapılması gerekenlerle ilgili sürücülere tavsiyelerde bulunarak, aracın hemen güvenli bir yere çekilmesi ve motorun durdurulması gerektiğini belirtti.

PGM’den İtfaiye Haftası kapsamında “Araç yangınında ne yapmalıyız?” başlığıyla yapılan açıklamada, araç yangını sırasında alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.

Açıklamada, araçta yangın çıkması halinde öncelikle aracın güvenli bir yere çekilmesi ve motorun durdurulması gerektiği belirtildi.

Yangın sırasında araçta bulunan tüm yolcuların araçtan çıkarılarak güvenli bir mesafeye uzaklaştırılması gerektiği kaydedildi.

Yangının küçük olması ve müdahalenin güvenli olduğunun değerlendirilmesi halinde, yangın söndürme cihazı kullanılarak alevlerin merkezine müdahale edilebileceği ifade edildi.

Motor bölümünde yangın çıkması halinde ise kaputun tamamen açılmaması gerektiği vurgulandı. Kaputun hafifçe aralanarak yangın söndürme cihazının kullanılmasının tavsiye edildiği açıklamada, kaputun tamamen açılmasının yangının büyümesine neden olabileceğine dikkat çekildi.

Yangının büyümesi veya yangına müdahalenin güvenli olmaması halinde ise müdahaleden kaçınılarak derhal uzaklaşılması ve 199 İtfaiye İhbar Hattı aranarak itfaiyeye haber verilmesi gerektiği belirtildi.