Üç tutuklu var

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan M.M.E.A.A.(E-22), A.A.M.C.(E-22) ve E.M.K.(E-37) mahkemeye çıkarıldı. Üç zanlının bulunduğu araçta yaklaşık 4 gram Hintkeneviri ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 800 TL nakit para, E.M.K.’nın kullanımındaki diğer araçta ise yaklaşık 15 gram Hintkeneviri, 3 gram kokain ve MDMA içerdiğine inanılan 3 adet hap ele geçirildi.

Tutuklanan biri KKTC, ikisi Sudanlı üç zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru, zanlılar M.M.E.A., A.A.M.A. ve E.M.K.’nın 25 Eylül 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi otopark alanında tespit edildiğini söyledi.

Polis, otopark içerisinde park halinde bulunan araçta sürücü M.M.E.A. ile yolcular A.A.M.A. ve E.M.K.’nın huzurunda yapılan aramada, paspas altında yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile E.M.K.’nın bacak arasında 2 bin 800 TL nakit para tespit edildiğini belirtti.

Polis, söz konusu bulgular üzerine üç zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Akabinde aynı otopark alanında E.M.K.’nın kullanımında bulunan araçta da arama yapıldığını aktaran polis, ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan el çantası içerisinde yaklaşık 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet ekstazi hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınan emarelerin analize gönderileceğini ve zanlıların vermiş oldukları araştırılacağını belirtti. İncelenecek kamera görüntüleri de olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.