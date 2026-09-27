Yeni bir yaşam alanı

Gazimağusa Belediyesi, Ayluga Doğal Yaşam Parkı ve Yürüyüş Yolları Düzenleme Projesi’ni hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin arka girişindeki sosyal konutların yanından başlayacak proje, Ayluga sulak alanı boyunca uzanacak yürüyüş ve bisiklet yollarını kapsayacak. Açıklamaya göre, projeyle birlikte Gazimağusa, vatandaşların doğayla buluşabileceği, yürüyüş yapabileceği, bisiklete binebileceği ve günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşabileceği yeni bir yaşam alanına kavuşacak. Alanın sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve fauna korunarak doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve herkesin yararlanabileceği nitelikli bir kamusal alan oluşturulacak.

Açık usulde ihaleye çıkarılan projenin yapım süresi 8 ay olarak öngörülüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, projenin kentin gelişimiyle doğanın korunmasını aynı hedefte buluşturduğunu belirtti. Projenin DAÜ’nün arka girişindeki sosyal konutların yanından başlayarak sulak alan boyunca devam edeceğini söyleyen Uluçay, yürüyüş ve bisiklet yollarının bölgenin doğal yapısına uyumlu şekilde tasarlandığını kaydetti.

Ayluga’daki biyolojik çeşitliliğin ve faunanın korunmasının projenin temel öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Uluçay, “Kentimizi geliştirirken doğal değerlerimizi korumayı, vatandaşlarımızın nefes alabileceği nitelikli kamusal alanları artırmayı önemsiyoruz. Şehrimizin güzelliklerine ve kamusal alanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.