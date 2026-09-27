Örnek alınmalı

Her Daim Doğa Dostları Grubu, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Karpaz Dostları Derneği iş birliğinde Gazimağusa Yenişehir Gülseren Sulak Alanı’nda çevre temizliği ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, sulak alanların korunmasının önemine dikkat çekilirken, çevre temizliğine katılan gençler doğaya sahip çıkılması yönünde mesaj verdi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ, etkinliğe ilişkin açıklamasında, Gülseren Sulak Alanı’nın taşıdığı ekolojik değere dikkat çekerek, etkinlik sırasında önemli bir gerçekle yüz yüze geldiklerini belirtti.

Şentuğ, Gazimağusa’nın kalbinde yer alan eşsiz ekosistemin betonlaşma tehdidi altında olduğunu ifade ederek, bu durumun sulak alanın doğal yapısının yanı sıra su döngüsü ve bölgede barınan yüzlerce canlı türü açısından da büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

Sulak alanların doğal yaşamın devamlılığı açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şentuğ, Gülseren Sulak Alanı’nın yalnızca kuşların göç güzergâhlarından biri olmadığını, aynı zamanda Mağusa’nın doğayla buluştuğu önemli alanlardan biri olduğunu kaydetti.

Şentuğ, “Unutmayalım ki sulak alanlar Mağusa’nın hem nefesi hem de ekolojik turizm potansiyelinin en büyük teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan gençlerin çevre konusunda gösterdiği duyarlılığın kendilerine umut verdiğini belirten Şentuğ, gençlerin doğanın korunmasına yönelik çalışmalara katılmasının çevre bilincinin toplumda güçlendiğinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Şentuğ, “Bize umut veren gerçek: Geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan pırıl pırıl gençlerimiz. Temizlik etkinliğimize katılarak doğaya sahip çıkan, emek veren tüm gençlerimiz, bu topraklarda çevre bilincinin kök saldığının en büyük kanıtıdır.” dedi.

Gülseren Sulak Alanı’nın Mağusa’nın doğal ve kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Şentuğ, bölgenin korunmasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önem taşıdığını belirtti.

Şentuğ, yetkililere çağrıda bulunarak, sulak alanın karşı karşıya bulunduğu tehditlere karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

“Geleceğimiz olan gençlerin umudunu, inşaat demirlerinin gölgesinde bırakmayalım.” diyen Şentuğ, yetkilileri hassas ekosistemi korumaya ve Gülseren Sulak Alanı için kalıcı önlemler almaya davet etti.