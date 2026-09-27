Sürat ve alkol

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden 360 sürücü rapor edilirken, 21 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı. Toplam, 3 bin 726 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde en fazla ihlal, 108 sürücüyle yasal hız sınırını aşmak oldu. Denetimlerde 23 sürücü ise alkollü araç kullanırken tespit edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına aykırı davranan sürücüler tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen 360 trafik suçunun 108’ini yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ünü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’sini sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak oluşturdu.

Denetimlerde ayrıca 10 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, bir sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 18 sürücü emniyet kemeri takmamaktan ve 11 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan 24 sürücü hakkında işlem yapılırken, bir sürücü tehlikeli sürüş, 2 sürücü trafik ışıklarına uymamak ve 2 sürücü de aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak suçlarından rapor edildi.

Denetimlerde ayrıca 6 sürücü aracın ışık kurallarına uymamak suçundan rapor edilirken, 152 sürücü hakkında ise diğer trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Tespit edilen ihlallerle ilgili toplam 360 sürücü rapor edilirken, 21 araç da trafikten men edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026, 04:26