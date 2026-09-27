Rekabet şansı kalmadı

Ömer KADİROĞLU

Turizm kenti Girne’deki esnaf, yabancı turist sayısındaki azalmanın işleri olumsuz yönde etkilediğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi. Ulaşımdan tutun, gıda maddesine kadar hemen her şeyin pahalı olduğuna dikkat çeken Girne esnafı, bu şartlar altında Güney Kıbrıs’la rekabetin zor olduğunu belirtti.

Turizmin yeniden canlanması için kalıcı plan ve programlara ihtiyaç olduğunu belirten Girne esnafı, ulaşım imkanlarının ucuzlaması ve vergilerin düşürülmesi halinde, etkili bir kampanya ile kayıpların giderilebileceğini düşünüyor. Girne esnafı, ekonominin lokomotifi olan turizmin canlanması için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ne dediler…?

Murat Avcısoy

“Girne’de 11 yıllık esnafım. İşlerimiz genel olarak iyi ancak daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Geçmiş yıllara göre bir dengesizlik var çünkü maalesef ülkede turist yok. Gelen turistler de esnafa yeterince katkı yapmıyor. Türkiye’den gelen turistler sayesinde bir hareketlilik var ancak bu, beklenenin altında. Bunun dışında bitmiş durumdayız.

Turizm kenti Girne’de kesinlikle yeterli turist yok. Şu anda en hareketli olmamız gereken dönemde sokaklarda insan yok. İki yıl önce çok daha iyi olan turist sayısı bu yıl ciddi şekilde düştü ve daha da kötüye gideceğimizi düşünüyorum. Güneye de gidiyorum ve bizden çok daha ileride olduklarını gözlemliyorum. Bu adaya turistleri yeniden çekmek için fiyat politikamızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor.”

Sinan Atlı

“Girne’de taksicilik yapıyorum ancak işler bu sezon içler acısı durumda. Bir önceki sezon çok daha iyiyken bu yıl hiç de güzel bir sezon olmadı. Bunun Ortadoğu’daki savaştan kaynaklandığını düşünüyorum. Beklentimiz çok yüksekti ancak maalesef gerçekleşmedi.

Geçmiş yıllarda işler çok daha iyiyken son iki üç yıldır durum eskisi kadar iyi değil. Fiyat artışlarının da turistlerin buraya gelmesini engellediğini düşünüyorum. Bu adaya turistlerin yeniden gelmesi için turizm acentelerinin fiyatlarına düzenleme getirilmesi, piyasadaki fiyatların kontrol altına alınması ve ülkede artan adli olayların önlenmesi gerekiyor. Türkiye’den gelen turistler bile ekonomik sıkıntılar nedeniyle artık buraya eskisi gibi gelmiyor.”

Hüseyin Kulak

“Çocukluğumdan beri Girne çarşısındayım. İşler bu günlerde çok kötü ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Pandemiden bir yıl sonra iyi bir hareketlilik oldu ancak ondan sonra her geçen yıl daha kötü olduk. Bu yıl resmen dibe vurduk.

Bu yıl ülkemize yeterli turist gelmedi. Turizmin başkenti Girne’de tek tük turist görüyoruz. Turizme teşvik verilmeli, destek olunmalı ve turisti bu adaya çekecek çalışmalar yapılmalı. Ancak hükümetin bu yönde bir çalışma yaptığını görmüyoruz. Özellikle Turizm Bakanı’nın ülkeye turist getirmek için ne yaptığını bilmiyoruz.

Biz bile bugün uçak bileti fiyatları nedeniyle ada dışına çıkamıyoruz. İki yıl öncesini bile arar durumdayız. Gelen turistin de niteliği düşmeye başladı. Gelen turist çarşıdan alışveriş yapmıyor ve çarşıya para bırakmıyor. Çoğu işletme zaten Girne’de kapandı. Böyle devam ederse sanırım tüm işletmeler kapanacaktır.

Rum tarafına gidiyorum. Mart ayında turist kaynarken biz Mart ayında turisti en son 10 yıl önce gördük.”

Aydın Töle

“Girne’de işlerimiz bitti. Günde bir iki müşteriyle işler dönmüyor. Ülkede turizme yönelik bir yenilik olmadığı için turistimiz de artık eskisi gibi yok.

Çarşıya gelen turistler sadece alkol ve sigarasını alıp gidiyor. Bu turistleri gezdiren şirketler çarşıya geldiklerinde kısıtlı bir süre veriyor ve insanlar çarşıyı dolaşamıyor. Üç yıl önce burada İsrailliler ve siyahi turistler vardı ve çarşıya para akıyordu. Ancak şu anda İsrail’deki savaş nedeniyle onlar da artık yok ve çarşıda para dönmüyor.

Turizm Bakanı’nı buraya, yanımıza davet ediyoruz. Bir gelip buralarda ne halde olduğumuzu görmesini istiyorum.”

Fatih Barut

“Girne’de esnafın mücadelesi arttı çünkü eskisi gibi iş yok. Çok şükür çarkımızı bir şekilde döndürüyoruz ancak eskiden zorlanmadan satış yaparken şimdilerde satışlarda ciddi bir düşüş var.

Girne turizmin başkenti ancak bugün burada turist sayısı çok düştü. Daha önce restoranımızdaki 10 masanın 8’i turistlerle doluyken şimdi masalarımız boş. Bu adaya turistleri yeniden çekebilmek için uçak bileti fiyatlarının düzenlenmesi gerekiyor. Rum tarafından Bulgaristan’a 50 Euro’ya gidebilirken biz Türkiye’ye 20 bin liraya gidiyoruz. Bu konuda düzenleme yapılırsa ülkeye yeniden turist gelebilecektir.”

Hıdır Kurnaz

“Girne’de esnaf olarak her geçen yılı arar durumdayız. Geçen yıl daha iyi olan işlerimiz bu yıl daha da düştü. Gemi faciası nedeniyle duran gemi seferleri de işlerimizi daha fazla sıkıntıya soktu. Tırları getiren gemilere alternatif bulunmazsa esnaf daha da zora girecek çünkü beklenen ürünler gelemiyor. Ürünler gelmediği için ödemeler de aksıyor. Diğer yandan uçak bileti fiyatları da aldı başını gidiyor. Çarşambaya kadar 8 bin ile 14 bin TL arasında bilet satılıyor. Bu da ülkeye gelecek öğrencileri ve turistleri vazgeçiriyor. Turist sayısında olduğu gibi bu ülkede öğrenci sayısı da her geçen yıl düşüyor ve bununla kimse ilgilenmiyor. Geçtiğimiz yıllarda cıvıl cıvıl olan Girne sokakları şimdilerde derin bir sessizliğe büründü.

Ülkeye yeniden turist çekebilmemiz için uçak bileti fiyatlarına düzenleme getirilmesi gerekiyor. Girne’de çok sayıda işletme kapandı. Böyle devam ederse işletmeler kapanmaya devam edecek.”