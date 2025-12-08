Çılgınca silahlanıyorlar

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) AB’nin SAFE programından yararlanarak envanteri-ne eklemek istediği silah sistemleri listesinde hava, kara ve deniz birliklerinin kabiliyetlerini ge-liştirecek teçhizat, mühimmat ve telekomünikasyon malzemeleri yer aldığı haber verildi.

Haftalık Kathimerini gazetesi: “SAFE Aracılığıyla Fransız Helikopterleri ve Yüzer İmkanlar” başlıklı haberinde, SAFE programında Güney Kıbrıs için öngörülen ve ilk parçası 2026’nın ikin-ci yarısında verilecek ödeneğin 1,2 milyar Euro olduğunu hatırlattı.

Gazeteye göre listede belli silah sistemi isimleri yer almıyor, genel ihtiyaçlar ifade ediliyor. Gazeteye konuşan yetkili kaynaklar Rum Savunma Bakanlığı ve RMMO’nun, Hava komutanlı-ğının uçar imkan sayısını tamamlamak için 140 milyon Euro’luk bir ödeneğin serbest bırakılma-sını istediğini kaydetti. Askeri kaynaklar ise Fransa ile yapılan 6 adet H145M tipi helikopter alı-mı sözleşmesindeki, 6 adet daha alım opsiyonunun SAFE programı aracılığıyla aktive edilmesi üzerinde durulduğunu aktardı. Halen 2 adet H145m tipi helikopter mayıs ayında RMMO’nun envanterine girdi. 6 helikopter daha alınırsa RMMO envanterindeki toplam sayı 12’ye yüksele-cek.

Habere göre; listede insansız hava araçlarına (İHA) ve İHA’ları etkisiz hale getirme sistemlerine (anti drone) ağırlık verildi. Bu alanda iki tercih var. Biri, merkezi Limasol’da bulunan “Swarmly Aero” isimli yerli şirketle, ikincisi ise Yunan şirketleriyle iş birliğiyle ilgili. RMMO’nun envante-rinde “H-10 Poseidon” İHA’sı bulunuyor ve bunu, "Topçu Bataryasının koruyucu azizi Ayia Var-vara" yortusunda teşhir etti. Talep listesinde Deniz Komutanlığı için tipi belirtilmeyen su üstü imkanlar ifadesi yer alıyor. Bunların büyük olasılıkla İtalya ve Fransa’nın üretmekte olduğu açık deniz karakol gemisi olacağı tahmin ediliyor.

Gazete haberine göre, Kara Komutanlığı için zırhlı personel taşıyıcılar, listenin başında yer alıyor. Askeri kaynaklara göre, mevcut imkanlarını geliştirilmiş silah sistemleri ekleyerek geliş-tirmek için bir miktar ödeneğin serbest bırakılmasını isteyen RMMO'nun ihtiyaç listesinde, dür-bün, taşınabilir ya da araçta nişancılık sistemleri, iletim malzemesi ve diğer telekomünikasyon teçhizatı yer alıyor. Listede tanklar için roketler, havan ve tüfek mermileri gibi çeşitli tipte mü-himmat yer alırken, havanlar konusunda pakette, Fransız helikopterlerinin SPIKE ER 2, Lazer güdümlü FZ275 LGR roketleri, güdümlü FZ606 roketleri, FZ231 güdümsüz füzeleri de yer alı-yor.

Palmas: Deniz kuvveti dinamik dönüşüm içerisinde

Fileleftheros, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, “Evangelos Florakis Deniz Üssünde” düzenlenen Ay. Nikolau yortusu kutlamasında RMMO deniz kuvvetinin, Rum yönetiminin yeni stratejik yönelimine etkin destek vermek için eylem ve olanaklarını güçlendirerek, dinamik dö-nüşüm içerisinde olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın “Doğu Akdeniz’de gittikçe yükselen ve aktifleşen bir role sahip olduğunu” öne süren Palmas, deniz kuvvetinin modern, çok yönlü ihtiyaçlara cevap vererek misyon alanını genişlettiğini, artık deniz tehditlerini göğüslemeden arama kurtarma görevlerine katılıma ve in-sani operasyonlara destek vermeye kadar geniş yelpazede operasyonel faaliyet üstlendiğini kay-detti.